Saoedische grootmoefti adviseert moslims thuis te bidden tijdens ramadan NLA

19 april 2020

15u07

Bron: Belga 0 Grootmoefti Sjeik Abdulaziz Al-Sheikh, de hoogste religieuze autoriteit in Saoedi-Arabië, heeft alle moslims opgeroepen om thuis te bidden tijdens ramadan. De Raad van Geleerden verklaarde vandaag dat het coronavirus zich kan verspreiden als mensen massaal bijeenkomsten houden.

De ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor de moslims, begint op de avond van 23 april. Volgens de Raad van Geleerden is “het redden van levens een daad die mensen dichter bij God brengt”. In het overwegend soennitische koninkrijk Saoedi-Arabië zijn in de coronacrisis religieuze activiteiten aan banden gelegd om verspreiding van het virus te voorkomen. In Saoedi-Arabië wordt de islam zeer strikt toegepast.

Tijdens de ramadan zien moslims af van eten, drinken, roken en seksuele betrekkingen tussen zonsopgang en zonsondergang. Er gelden wel uitzonderingen voor mensen met fysieke of mentale beperkingen, zwangere vrouwen en kinderen. Bij het einde van de vasten vieren moslims het Suikerfeest.

In België voerde het Executief van de Moslims in België (EMB) door de coronacrisis een aantal aanpassingen in de levenswijze tijdens deze belangrijke vastenmaand in. Zo blijven ook in België de moskeeën gesloten voor het publiek en is er binnen geen enkele georganiseerde activiteit.