Saoedische dader schietpartij legerbasis Florida had geen banden met terreur

07 december 2019

18u04

Bron: Belga 0 De Saoedische dader die gisteren zeker drie mensen doodschoot op de Amerikaanse marinevliegbasis in Florida handelde alleen en had geen banden met internationale terreurgroepen. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld, aldus Amerikaanse media vandaag. Zijn motief is onduidelijk.

De Saudiër was een leerling van de Saudische luchtmacht en werd na het incident door de politie doodgeschoten. Acht mensen raakten gewond, onder wie twee politieagenten. De schutter was in training om piloot te worden en was in 2018 de VS binnengekomen. Na een verblijf in zijn vaderland keerde hij in februari dit jaar terug in Amerika maar meldde zich pas afgelopen week op de vliegbasis. Wat hij in de tussentijd deed is niet bekend.

De politie hield zes andere Saudi’s aan voor verhoor. Drie van hen zouden zijn gezien terwijl ze de schietpartij filmden. Of zij banden hadden met de schutter is niet bekend.

Vijandige berichten

De man had voor de aanval vijandige berichten over de Verenigde Staten gepubliceerd. “Ik ben tegen het kwaad, en Amerika is in zijn geheel veranderd in een natie van het kwaad (...). Ik ben niet tegen jullie, gewoon omdat jullie Amerikaan zijn, ik haat jullie niet omwille van jullie vrijheden , ik haat jullie omdat jullie elke dag misdaden steunen, financieren en plegen, niet alleen tegen de moslims maar ook tegen de mensheid”, schreef de aanvaller, die volgens SITE Mohammed al-Shamrani heet, op Twitter.