Saoedische coalitie heft blokkades in Jemen deels op

12u08

Bron: Belga 0 afp In Jemen heerst al drie jaar een burgeroorlog. Onder leiding van Saoedi-Arabië voert een coalitie van soennitische landen uit de regio bombardementen uit op Jemen om de houthi-rebellen tegen te houden. De door Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie heeft de blokkade van de lucht- en zeehavens deels opgeheven. Vanaf zondag zijn de luchthavens van Aden en Saiyoun weer open. Dat meldde de nieuwszender al-Arabiya onder aanhaling van de Jemenitische minister van Verkeer Mourad al-Halimi. Eerder was de zeehaven van Aden weer geopend.

De coalitie had de lucht- en zeehavens maandag gesloten. Ze reageerde daarmee op een raketaanval afgelopen weekend van houthi-rebellen op de Saoedische hoofdstad Riyad. De coalitie wilde met die maatregel wapenleveringen vanuit Iran aan de houthi's verhinderen.

Dramatische situatie

Hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen waarschuwden dat de al dramatische situatie voor de burgerbevolking daardoor alleen maar kon verslechteren. Meer dan 20 miljoen mensen zijn op humanitaire hulp aangewezen. De belangrijke haven Hudaida in het westen van het land voor de levering van internationale hulpgoederen blijft echter gesloten.

Bloedige burgeroorlog

In Jemen woedt al drie jaar een bloedige burgeroorlog, die ook een graadmeter is voor het conflict tussen de aartsrivalen Saoedi-Arabië en Iran. Teheran steunt de houthi's, die grote delen in het westen van het land controleren. De door de Saoedi's geleide coalitie van Arabische landen bombardeert -zonder VN-mandaat- sinds de lente van 2015 regelmatig stellingen van de rebellen, maar vaak worden de burgers het slachtoffer.