Saoedische autoriteiten laten één van de rijkste mannen ter wereld vrij na betalen van aanzienlijk bedrag ep

27 januari 2018

14u08

Bron: ANP 0 De Saoedische autoriteiten hebben een aantal Saoedische prinsen en zakenlieden vrijgelaten die in november vorig jaar waren opgepakt. Voor hun vrijheid moesten ze substantiële bedragen op tafel leggen, al is niet bekend hoeveel precies is betaald, meldt de BBC.

Het gaat onder meer om prinsen al-Waleed bin Talal en Waleed al-Ibrahim en Khalid al-Tuwaijri, die eerder aan het hoofd stond van de koninklijke hofhouding. Zij werden tegelijkertijd opgepakt met een reeks Saoedische zakenlui en prinsen nadat de regering onder kroonprins Mohammed bin Salman stelde een grote campagne tegen corruptie te zijn begonnen.

Prins van 15 miljard

Meest prominente doelwit was prins al-Waleed bin Talal, die nu volgens naaste familie ook is vrijgelaten. Hij is een van de rijkste personen ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat op zeker 15 miljard euro.

Luxeverblijf

De prinsen verbleven niet in een doorsnee gevangenis. Ze werden opgesloten in het vijfsterrenhotel Ritz-Carlton die tijdelijk als luxegevangenis voor de elite dienst deed. Ze genoten van majestueuze hotelsuites met fonkelende kroonluchters en indrukwekkende bronzen beelden.

Journalisten spraken pas nog met al-Waleed bin Talal in zijn suite in het riante hotel in Riyad, waar hij sinds twee maanden moet verblijven. "Er zijn geen aanklachten. Er zijn slechts enkele onenigheden tussen mij en de overheid'', zegt hij.