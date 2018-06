Saoedische activiste die ijverde voor vrouwen achter stuur opgepakt, ondanks opheffing rijverbod kg

28 juni 2018

09u25

In Saoedi-Arabië is Hatoon al-Fassi opgepakt, de bekende mensenrechtenactiviste en pleitbezorgster van vrouwenrechten. Dat meldden meerdere activisten, waaronder de mensenrechtengroep ALQST uit London. Ondanks de recente opheffing van het rijverbod, blijft een repressiecampagne aan de gang in het ultraconservatieve koninkrijk.

Zondag is in Saoedi-Arabië het verbod opgeheven voor vrouwen om met de auto te rijden. Maar daar moest eerst een reeks arrestaties aan voorafgaan, die al in mei van start ging. Het belangrijkste slachtoffer daarvan lijken vrouwelijke activistes die het recht hebben verdedigd om met de auto te rijden. Zij willen onder de mannelijke bevoogding uit.

De Saoedische activiste in ballingschap, Manal al-Sharif, bevestigde het nieuws van de nieuwe arrestatie via Twitter. De familie van Fassi was niet onmiddellijk bereikbaar. De overheid wou geen commentaar kwijt.

"Meedogenloze repressie"

Hatoon al-Fassi, een professor aan de King Saud Universiteit in Ryad, postte donderdag voor het laatst op Twitter. Ze zou op zondag voor het eerst met de auto rijden. "Het is alsof ik als burger ten volle wordt erkend", zei ze vorige week aan de Saoedische krant Arab News, nadat ze haar rijbewijs had gekregen.

Enkele weken geleden bevestigden de autoriteiten een tiental arrestaties. Negen verdachten zouden in de cel blijven, omdat ze de nationale veiligheid zouden geschaad hebben. Ook zouden ze contacten onderhouden met staatsvijanden. Vorige week klaagde Human Rights Watch aan dat nog twee andere Saoedische activisten werden opgepakt. De mensenrechtenorganisatie spreekt van een campagne van "meedogenloze repressie".