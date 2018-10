Saoedisch team en Turkse autoriteiten bundelen krachten om verdwijning van journalist te onderzoeken AW

12 oktober 2018

13u13

Bron: Belga 1 Vandaag arriveerde een Saoedische delegatie in Turkije. Zij zullen samen met de Turkse autoriteiten de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi onderzoeken. Op de planning van het Saoedisch team staan verschillende ontmoetingen met de Turkse autoriteiten.

Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel binnenging. Volgens de Saoedi-Arabische regering verliet de journalist het consulaat weer en raakte hij daarna vermist. De Turkse autoriteiten zeggen echter dat Khashoggi in het consulaat zelf werd omgebracht en stellen daar ook bewijzen voor te hebben.



Zo toonden ze videobeelden waarop te zien is hoe de journalist het consulaat binnenwandelt. Verder zou er communicatie onderschept zijn van Saoedi-Arabische regeringsmedewerkers waaruit blijkt dat ze plannen smeedden om de journalist gevangen te nemen of zelfs te doden.

Criticus van de kroonprins

De 59-jarige Khashoggi staat erom bekend een criticus te zijn van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Vorig jaar vluchtte hij naar de Verenigde Staten, waar hij voor The Washington Post is beginnen te werken.

