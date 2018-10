Saoedisch koningshuis belt zoon Khashoggi om hem te condoleren IB

22 oktober 2018

01u35

Bron: Belga 1 De Saoedische koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman hebben de zoon van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi gebeld om hun medeleven te betuigen.

De condoleances voor Salah Khashoggi kwamen pas twee weken na de dood van zijn vader. In eerste instantie ontkende het koningshuis dat de journalist van de Washington Post was vermoord en hield het vol dat Khashoggi op 2 oktober levend het consulaat had verlaten. Inmiddels heeft het koningshuis zijn dood erkend, maar volgens de Saoedi’s zou hij zijn omgekomen bij een gevecht.

Lichaam nog steeds spoorloos

Van het lichaam van Khashoggi is nog altijd geen spoor. Ook over de wijze waarop de 60-jarige journalist is omgekomen is nog weinig bekend gemaakt. Wel zijn inmiddels 18 mensen opgepakt.

De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat hij morgen meer details over het onderzoek naar de moord zal vrijgeven.