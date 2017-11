Saoedisch jongetje (8) gefilmd achter stuur op autosnelweg jv

18u01

Bron: BBC 1 screenshot/rv De verkeerspolitie van Saoedi-Arabië heeft een man gearresteerd nadat een choquerend filmpje viraal was gegaan. Vanuit een andere auto werd een voertuig op de snelweg in de buurt van Djedda gefilmd met aan het stuur een achtjarige jongen.

Naast de aanhouding van de passagier werd verder de wagen die de jongen bestuurde voor een maand in beslag genomen. Een voorbijstekende auto filmde de veel te jonge bestuurder en de beelden gingen viraal. Daar kwamen erg felle reacties op. De politie schoot daarop in actie.

In 2016 vielen er in de rijke golfstaat aan de Rode Zee 9.031 doden en 38.000 gewonden bij een totaal van 533.000 verkeersongevallen. Dat is een triest gemiddelde van 25 verkeersdoden per dag, waarmee Saoedi-Arabië bij de slechtste landen ter wereld hoort.

Vorige maand kondigde koning Salman aan het verbod voor vrouwen achter het stuur vanaf juni volgend jaar te zullen opheffen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zal dat de veiligheid ten goede komen en het aantal ongevallen terugdringen.

مرور جدة يوقف مالك المركبة التي كان يقودها الطفل ٨ سنوات ويحجز المركبة لمدة شهر #المرور_السعودي pic.twitter.com/va5B0hc7rx #المرور_السعودي(@ eMoroor) link