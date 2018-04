Saoediërs halen drone neer in buurt paleis sam

21 april 2018

23u05

Bron: anp/reuters/belga 1 In Saoedi-Arabië hebben veiligheidsmedewerkers een drone neergehaald die in de buurt vloog van het koninklijk paleis in de hoofdstad Riyad. Het ging om een speelgoeddrone.

Een woordvoerder van de politie zegt dat "volgens de dienstvoorschriften is gehandeld" na het signaleren van de drone. Koning Salman was niet aanwezig in zijn paleis, vertelt een medewerker aan Reuters. "De koning was op zijn boerderij in Diriya."

Het is onbekend of door het incident slachtoffers zijn gevallen of dat schade is veroorzaakt.

Hervormingen

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voerde de voorbije maanden een reeks hervormingen door die van het land een meer open samenleving moeten maken. Pas woensdag werd de eerste cinema van het land in meer dan 35 jaar geopend.

Als laatste land in de wereld zal de oliemonarchie vrouwen vanaf juni toelaten om met de auto te rijden. Met behulp van zijn vader, koning Salman, verkreeg hij steun van een groot deel van de eerder jonge bevolking, maar maakte hij ook vijanden bij conservatieven en geestelijken.