Saoedi's kunnen na 35 jaar weer naar de bioscoop EB

10u20

Bron: DPA, ANP 0 AFP Saoedi-Arabië gaat voor het eerst sinds ruim 35 jaar weer openbare bioscopen toestaan. De Algemene Commissie voor de Audiovisuele Media is een procedure begonnen om hiervoor vergunningen af te geven, maakte minister van Cultuur en Informatie Awwad bin Saleh Alawwad vandaag bekend.

Hij verwacht dat de eerste bioscopen in maart 2018 hun deuren openen. Het conservatieve islamitische koninkrijk zet daarmee opnieuw een stap naar maatschappelijke liberalisering. "Dit is een keerpunt in de ontwikkeling van de culturele economie in het koninkrijk", zo staat in een mededeling van het ministerie.

In september kondigde koning Salman aan dat het verbod voor vrouwen om auto's te besturen volgend jaar wordt opgeheven.