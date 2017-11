Saoedi's beëindigen blokkade Jemenitische havens nadat VN waarschuwen voor miljoenen doden LB

Bron: Daily Mail 0 AFP Een kind wordt behandeld in de Jemenitische kuststad Hodeidah, gelegen in het door rebellen gecontroleerde gebied. Daar blijft de blokkade voorlopig van kracht en kunnen dus geen hulpgoederen doorkomen. Na de vingerwijzing van de internationale gemeenschap dat de blokkade van Jemenitische havens en luchthavens door Saoedi-Arabië tot massale hongersnood leidt, heeft Saoedi-Arabië aangekondigd dat de blokkades worden opgeheven.

Vorige week sloot de door Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie de grenzen van Jemen nadat de Saoedi's een rakataanval van Jemenitische houthirebellen op de luchthaven van Riyaad onderschepten. Luchthavens en zeehavens werden gesloten. De Verenigde Naties en tientallen hulporganisaties luidden de alarmklok: de blokkade zou voor miljoenen Jemenieten de hongerdood betekenen.

Leverde Iran raket?

De Saoedi's kondigden het opheffen van de op 4 november ingestelde blokkade aan met een mededeling van een Saoedische missie bij de VN. Binnen de 24 uren zullen "alle havens in de door de internationaal erkende Jemenitische regering gecontroleerde gebieden heropend worden". Het gaat om de havens van Aden, Mocha en Mukalla. Wat de havens in door de rebellen gecontroleerde of betwiste gebieden betreft, vraagt de missie aan de VN een team experts te sturen "om ervoor te zorgen dat er geen wapens, munitie, raketonderdelen of geld kunnen binnengesmokkeld worden". Volgens de Saoedi's leveren Iran en haar bondgenoten regelmatig wapens en geld aan de houthirebellen.

Zowel Saoedi-Arabië als de Verenigde Staten beschuldigen Iran ervan de raket te hebben geleverd voor de aanval die tot de blokkade leidde. Iran ontkent dat het wapens levert aan Jemen, hoewel het land de houthirebellen steunt en onderstreept dat de luchtaanvallen van de Saoedische coalitie voor grote aantallen burgerslachtoffers zorgen.

Honger en cholera

Naar schatting 17 miljoen Jemenieten kreunen onder voedselschaarste, 7 miljoen daarvan dreigen van honger om te komen. Een uitbraak van cholera heeft al voor meer dan 2.000 doden gezorgd. Vorige week werd een lading chloortabletten van het Rode Kruis, die worden gebruikt ter preventie van cholera, tegengehouden aan de grens van Jemen.

De Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië kwam in maart 2015 tussenbeide om steun te verlenen aan president Abedrabbo Mansour Hadi, die door de houthi's werd verbannen. De oorlog heeft al zeker 8.650 levens geëist en heeft het verarmde land aan de rand van de hongersnood gebracht. Het conflict wordt gekenmerkt door de regionale rivaliteit tussen enerzijds Iran, dat de sjiitische houthirebellen en anderzijds Saoedi-Arabië, dat de coalitie leidt en de verbannen president steunt.