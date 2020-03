Saoedi-Arabië wil virtuele G20-top over strijd tegen coronapandemie HR

18 maart 2020

17u22

Bron: Belga 0 Buitenland Saoedi-Arabië wil volgende week een virtuele G20-top, over de strijd tegen de coronapandemie, samenroepen. Er zijn contacten gelegd met de 19 andere economische grootmachten om een top te beleggen, meldt het Saoedische voorzitterschap in een persbericht.

Een gecoördineerd antwoord op de pandemie en de economische implicaties ervan moet de uitkomst worden van die top.



Eind februari zaten de ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de G20-lidstaten al samen in Riyad. Toen lieten ze hun ongerustheid blijken over de epidemie en de economische gevolgen. Een drietal weken later hebben de beurzen wereldwijd enkele zware klappen te verwerken gekregen.

Tijdens hun voorzitterschap willen de Saoedi's meer dan een honderdtal evenementen en conferenties organiseren. De grootste top staat gepland voor 21 en 22 november, in Riyad.