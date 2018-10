Saoedi-Arabië wil geen oliecrisis na moord op Saoedische journalist Khashoggi TTR

22 oktober 2018

09u19

Bron: ANP 0 Saoedi-Arabië heeft geen intentie om een olie-embargo af te kondigen zoals het in 1973 deed. Het land wil olie en politiek gescheiden houden, zei de Saoedische energieminister Khalid al-Falih tegen het Russische persbureau TASS. Saoedi-Arabië is een van de grootste olieproducenten ter wereld. Het land pompt ruim een achtste van alle ruwe olie in de wereld op.

Saoedi-Arabië ligt zwaar onder vuur vanuit de westerse wereld vanwege de dood van de kritische journalist Jamal Khashoggi. Die verdween op 2 oktober nadat hij naar het Saoedische consulaat in Istanboel was gegaan om documenten te halen voor zijn aanstaande huwelijk. In eerste instantie ontkende Saoedi-Arabië er iets mee te maken te hebben, maar inmiddels gaf het land toe dat Khashoggi is omgebracht.

De Saoedi’s bevestigen dat achttien mensen zijn opgepakt en koning Salman bin Abdoelaziz heeft ook twee hooggeplaatste ambtenaren ontslagen. Details over “het ongeluk” geven de Saoedische autoriteiten niet vrij. Turkse onderzoekers vermoeden dat Khashoggi onthoofd werd door een doodseskader dat ‘s morgens speciaal in Istanboel was geland. Adel al-Jubeir, de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, beweert dat de “schurken” op eigen houtje opereerden en niet aangestuurd werden vanuit Riyad.

Sancties

Europa vraagt een “ernstig en diepgaand onderzoek”, maar enkele lidstaten overwegen zelf stappen te zetten. Waals minister-president Willy Borsus (MR) zegt dat alle wapenleveringen aan Saoedi-Arabië geschorst kunnen worden zodra de feiten bewezen zijn. “Dat zou immers een onaanvaardbare situatie zijn”, aldus Borsus.

In Duitsland hebben ze de beslissing gisteravond al genomen. Bondskanselier Merkel liet weten dat alle wapenexporten stilliggen tot er opheldering komt over de zaak. Turks president Erdogan belooft dat hij morgen alle details zal onthullen.