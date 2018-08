Saoedi-Arabië verwerpt VN-rapport en ontkent dat het oorlogsmisdaden pleegt in Jemen IVI

Bron: Belga 0 De coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ingrijpt in Jemen, heeft een rapport van VN-experts verworpen die suggereerden dat oorlogsmisdaden zijn gepleegd in het conflict. In een persbericht waarover het Saoedische persagentschap SPA bericht, beklemtoont de coalitie het engagement om burgerslachtoffers tijdens de operaties in Jemen te vermijden.

De coalitie ontkent ook dat het de levering van humanitaire hulp aan burgers in het oorlogsland verhindert. "De coalitie bevestigt in dit opzicht de voortgezette samenwerking met de Verenigde Naties en andere hulpagentschappen, om de levering van humanitaire hulp aan de burgerbevolking in Jemen te garanderen en de stroom van goederen mogelijk te maken."

Experts van de Verenigde Naties stelden gisteren in een rapport dat er sterke aanwijzingen zijn voor misdaden tegen het internationale volkenrecht. Daarbij horen volkerenmoord, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

Conflict

Jemen is een van de armste landen in de Arabische wereld. Het conflict tussen de regering en de sjiitische Houthi-rebellen verscheurt het land. De rebellen veroverden eind 2014 de hoofdstad Sana'a en andere delen van het land. Het conflict verergerde toen Saoedi-Arabië en andere soennitische bondgenoten in 2015 een luchtoperatie begonnen om de opmars van de sjiitische groep richting Aden, de tijdelijke zetel van de regering, te stuiten.