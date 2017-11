Saoedi-Arabië stopt topministers en prinsen in de cel. Maar luxegevangenis kent haar gelijke niet Karen Van Eyken

15u43 0 Ritz-Carlton In het vijfsterrenhotel is alles groots, mondain en luxueus. Op internet lachen de Saoedi's zich een breuk. Tijdens een recente zuiveringsactie werden topministers, prinsen en rijke zakenlui in de gevangenis gestopt. Maar wel in een hele bijzondere, zo blijkt nu. Nochtans gingen de arrestanten "geen voorkeursbehandeling krijgen".

Tot voor kort herbergde het Ritz-Carlton hotel in hoofdstad Riyad vooral zakenmensen en toeristen. Maar sinds de arrestatie van tal van politici en prinsen op verdenking van corruptie begin deze maand, doet het vijfsterrenhotel dienst als luxegevangenis voor de elite.

Ritz-Carlton Het hotel is ook langs de buitenkant erg indrukwekkend.

Op internet maakt de Saoedische bevolking nu volop cynische grapjes over de 'erbarmelijke' toestand waarin de gevangenen zich bevinden.

Nochtans had de procureur-generaal gesteld dat de machtige prinsen en ministers geen speciale behandeling zouden krijgen. Maar anderzijds lijkt de rechterlijke macht van het koninkrijk hen toch niet in een gewone gevangenis te willen opsluiten. In plaats daarvan verblijven ze in majestueuze hotelsuites met fonkelende kroonluchters en indrukwekkende bronzen beelden.

Ritz-Carlton De kamers ogen ontzettend luxueus.

Geen wonder dat de Saoedi's op sociale media spotten met de zogenoemde 'gastenlijst' van het Ritz-Carlton hotel en zelfs al grappend vragen om naar de vijfsterrengevangenis te worden gebracht. Een Twitter-gebruiker merkte op dat de gedetineerden "watjes zijn die een echte gevangenis nooit zouden overleven". Of alle 201 verdachten in het hotel zijn gehuisvest, is onduidelijk.

Ritz-Carlton Pracht en praal vind je werkelijk overal

Toeristen die in het hotel met 492 kamers willen logeren, zijn eraan voor de moeite. De politie heeft namelijk de omgeving van het Ritz-Carlton afgezet en op de website kan er ten vroegste vanaf februari opnieuw een kamer geboekt worden.

Een zakenman die voor deze week een kamer had gereserveerd, kreeg de melding dat het hotel volledig volgeboekt was wegens de aanwezigheid van een "belangrijke regeringsdelegatie".

Ritz-Carlton Dineren in stijl

De namen van de gearresteerden zijn niet bekendgemaakt, maar volgens Arabische media gaat het onder andere om prins en miljardair Al-Walid bin Talal, een van de rijkste inwoners van het land en neef van koning Salman. Ook het hoofd van de Nationale Garde, prins Miteb bin Abdullah, zou zijn opgepakt.

Ritz-Carlton De gevangenen kunnen wat bowlen ter ontspanning.

De actie wordt gezien als een poging van de huidige kroonprins - Mohammed bin Salman - om zijn rivalen buitenspel te zetten. De doorgevoerde zuivering is volgens waarnemers ongezien in het land.