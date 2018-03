Saoedi-Arabië start met nucleair programma voor burgerdoeleinden TTR

13 maart 2018

20u02

Bron: Belga 8 De Saoedische regering heeft vandaag een programma voor het opwekken van kernenergie goedgekeurd. Dat meldt het staatsagentschap SPA. Het fundamentalistische koninkrijk bereidt intussen het uitbesteden van contracten voor de bouw van kerncentrales voor civiele doeleinden voor. Het programma voorziet versterkte veiligheidsmaatregelen en het beheer van het kernafval, luidt het voorts.

Saoedi-Arabië is 's werelds exportland nummer één van olie. Door "nucleair te gaan", hoopt Riyad minder afhankelijk te zijn van het volatiele zwarte goud. Dat argument werd eerder ook door Iran, eveneens een belangrijke olie-exporteur, aangehaald. Riyad wil in de loop van de volgende twee decennia 16 kernreactoren neerpoten tegen een kostenplaatje van ongeveer 65 miljard euro.

Binnen enkele dagen brengt de nieuwe sterke man van het koninkrijk, prins Mohammed ben Salman, een bezoek aan de VS. Verwacht wordt dat in Washington een akkoord beklonken wordt over nucleaire samenwerking.

Voor de lucratieve contracten staan onder andere het Amerikaanse Westinghouse en Russische, Franse en Zuid-Koreaanse bedrijven in de rij.