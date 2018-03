Saoedi-Arabië plant grootste zonnepanelenproject ter wereld TTR

28 maart 2018

10u30

Bron: Belga 1 Tijdens een bezoek van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan New York werd aangekondigd dat Saoedi-Arabië bouwt aan het grootste zonnepanelenproject ter wereld, goed voor 200 gigawatt (GW) tegen 2030.

Aan het project hangt een prijskaartje van 200 miljard dollar. Het Japanse technologieconcern Softbank stapt mee in het project. De oprichter van Softbank, Masayoshi Son, en kroonprins bin Salman hebben daar een akkoord over ondertekend.

Het is de bedoeling in meerdere fases capaciteit op te bouwen over het hele land. In een eerste fase zal 7,2 GW aan zonnepanelen worden aangelegd. Daar wordt al dit jaar mee gestart, en moet in 2019 elektriciteit opwekken. Tegen 2030 moet dat oplopen tot 200 GW: honderd maal zo groot als het grootste zonnepalenproject dat vandaag bestaat.

Strategie

"Het koninkrijk heeft veel zon, veel beschikbare oppervlakte en goede ingenieurs en arbeidskrachten, en vooral, veel visie", aldus Softbank-topman Son. Het Japanse concern stapt in het project via het gigantische investeringsfonds Softbank Vision Fund (SVF), dik honderd miljard dollar waard.

Het project kadert in de strategie van de Saoedi's en de kroonprins om minder afhankelijk te worden van aardolie en de economie te diversifiëren. Het is de bedoeling op termijn de zonnepanelen in Saoedi-Arabië te gaan produceren. Het project moet ook honderdduizend banen opleveren.