Saoedi-Arabië opent hogesnelheidslijn die twee meest heilige steden van de islam met elkaar verbindt IB

26 september 2018

00u45

Bron: The Guardian 4 De Saoedische koning Salman heeft een hogesnelheidslijn ingehuldigd die de twee meest heilige steden van de islam, Mekka en Medina, met elkaar verbindt. Met de nieuwe verbinding hoopt Saoedi-Arabië meer (religieuze) toeristen aan te trekken, aangezien het land minder afhankelijk van olie-export wil worden.

De nieuwe Haramain-spoorlijn, die 450 kilometer lang is, verbindt Mekka en Medina met Jeddah en is een van de grootste transportprojecten in het Midden-Oosten. Het doel is om elk jaar minstens zestig miljoen passagiers te vervoeren. Het project koste een slordige 6,723 miljard euro en werd gefinancierd door het openbare beleggingsfonds van de staat.

“De reis tussen de Haramain (de twee heilige moskeeën) is nu korter en makkelijker dan ooit”, aldus de Saoedische minister voor Transport, Nabil al-Amoudi. “Het project toont de toewijding van het koninkrijk aan het dienen van de islam en moslims.” De nieuwe hogesnelheidslijn, die door een Spaanse vervoersmaatschappij is aangelegd, halveert de reistijd tussen Mekka, het spirituele hart van de islam, en Medina, de tweede heiligste stad, tot zo'n twee uur.

lees verder onder de foto:

Hadj

De hadj, de pelgrimstocht naar Mekka die elke gezonde moslim die het zich kan permitteren, minstens een keer in zijn leven moet maken, zorgt voor veel inkomsten voor Saoedi-Arabië, aangezien alle pelgrims ergens moeten slapen, vervoer nodig hebben, toegangsgelden moeten betalen en eten en souvenirs kopen. De hadj en de jaarlijkse oemrah ofwel 'kleine bedevaart' zijn dan ook een belangrijk deel van het plan van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman om de economie van het land te diversifiëren

De grote meerderheid van de 20 miljoen buitenlandse bezoekers aan Saoedi-Arabië zijn, naast arbeiders en businessreizigers, pelgrims. Dit jaar ontving het land meer dan twee miljoen mensen voor de hadj en 6,5 miljoen mensen voor de oemrah.