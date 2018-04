Saoedi-Arabië opent eerste bioscoop, eerste film wordt 'Black Panther' FT

05 april 2018

10u44

Bron: ANP 10

Filmliefhebbers kunnen deze maand voor het eerst in 35 jaar weer naar de bioscoop in Saoedi-Arabië. Het islamitische koninkrijk heeft een overeenkomst getekend met Amerikaanse bedrijf AMC Entertainment om in vijf jaar veertig filmhuizen te openen. De eerste opent op 18 april al de deuren in hoofdstad Riyad. Mannen en vrouwen worden niet gescheiden in de zalen, zoals wel het geval is op veel andere openbare plaatsen in het conservatieve land. De superheldenfilm 'Black Panther' wordt naar verluidt de eerste film die op de Saoedische schermen te zien is. Het land had tot de jaren tachtig enkele filmhuizen, maar die werden gesloten door de overheid in een tijd dat de conservatieve islam steeds meer invloed kreeg in het koninkrijk. De terugkeer van de cinema is onderdeel van enkele ambitieuze economische en sociale hervormingen, die bekend staan onder de naam 'Vision 2030'. Het belangrijkste doel is de economie minder afhankelijk maken van olie. Ook vrouwen krijgen meer rechten: zo mogen ze voortaan autorijden en naar sportwedstrijden.