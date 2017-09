Saoedi-Arabië maakt einde aan rijverbod voor vrouwen 21u27 53 REUTERS Saoedi-Arabië heeft vandaag bekendgemaakt dat vrouwen in het koninkrijk voortaan weer met de auto mogen rijden. De verandering wordt doorgevoerd vanaf juni 2018. Het nieuws werd meegedeeld via de staatstelevisie en tijdens een gelijktijdig media-event in Washington.

Met een koninklijk decreet geeft de Saoedische koning Salman vrouwen voortaan toestemming om met de wagen te rijden. Volgens het decreet moet er binnen dertig dagen een ministeriële raad opgericht worden die zich over de implementatie van de nieuwe regel moet buigen.

Saoedi-Arabië is momenteel het enige land ter wereld waar vrouwen niet mogen rijden. Vrouwen die de regel de voorbije jaren overtraden, werden gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties protesteren al jaren tegen het discriminerende beleid.

Shariawet

Het koninkrijk is een moslimmonarchie waar de Shariawet geldt. Saoedische politici en clerici hebben de voorbije jaren verscheidene verklaringen gegeven voor het bestaan van de ban. Volgens sommigen is het volgens de lokale cultuur niet gepast dat vrouwen met de auto rijden. Andere zeggen dat mannelijke bestuurders niet zouden weten hoe zich te gedragen wanneer ze een vrouw achter het stuur van een auto zien. Nog anderen argumenteerden dat het zou leiden tot promiscuïteit en tot het verval van het Saoedische familieleven.

Training politieagenten

De voorbije jaren maakten de vrouwen vooral gebruik van autodeelapps zoals Uber en Careem om zich toch ietwat vrij te kunnen bewegen.

De vrouwelijke inwoners van het land zullen echter nog moeten wachten tot de zomer van volgend jaar voor ze effectief achter het stuur mogen kruipen. Het koninkrijk heeft momenteel nog geen infrastructuur om vrouwen rijles te laten volgen of een rijbewijs te laten halen. Bovendien zullen politieagenten moeten getraind worden in de omgang met vrouwen op een manier die ze in de Saoedische maatschappij niet gewend zijn. Mannen en vrouwen gaan er in het openbare leven immers maar zelden met elkaar om.

Vorige week nog werden vrouwen in Saoedi-Arabië voor het eerst toegelaten in een voetbalstadion.