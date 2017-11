Saoedi-Arabië lanceert coalitie van moslimlanden tegen terrorisme Redactie

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft zondag een militaire coalitie van 41 moslimlanden tegen terrorisme gelanceerd. Hij beloofde een "speciale, uitstekende en sterke coördinatie" tussen de landen tegen extremistische groepen.

"Onze bijeenkomst is belangrijk want de jongste jaren zijn de (terroristische) organisaties in ons land actief zonder dat er coördinatie is" om tegen hen in te gaan." Daar komt vandaag een einde aan, want meer dan veertig landen sturen een heel sterk signaal dat zegt dat we zullen samenwerken en dat we onze militaire, financiële, politieke en inlichtingencapaciteit samen zullen leggen", benadrukte de prins."Dat wordt vanaf vandaag gedaan en elk land draagt bij in verhouding tot zijn capaciteit."

De coalitie was al in december 2015 aangekondigd, maar werd met de bijeenkomst in Riyad officieel gelanceerd. Iran, de aartsrivaal van Saoedi-Arabië, maakt er geen deel van uit. Qatar stond op de lijst van de landen van de coalitie, maar bleef zondag weg van de bijeenkomst. Saoedi-Arabië en drie andere Arabische landen braken in juni met Qatar omdat het extremistische groepen zou steunen, wat Qatar ontkent.