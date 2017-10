Saoedi-Arabië investeert 500 miljard dollar in nieuwe stad EB

14u40

Bron: DPA, Bloomberg, AFP 0 EPA Drijvende kracht achter het plan is de nieuwe sterke man van Saoedi-Arabië, de 32-jarige prins Mohammed bin Salman. Saoedi-Arabië heeft plannen om in het noordwesten, aan de Rode Zee, een volledig nieuwe economische zone op te trekken. De investering wordt geraamd op 500 miljard dollar (425 miljard euro), zo kondigde de Saoedische prins Mohammed bin Salman vandaag aan tijdens een investeringsconferentie in de hoofdstad Riyad.

Het project, een nieuw initiatief om het koninkrijk minder afhankelijk te maken van olie, kreeg de naam NEOM. De nieuwe stad, waarvan delen tot in Egypte en Jordanië zouden reiken, zal zich uitstrekken over een oppervlakte van 26.500 vierkante kilometer. Er moet ook een brug komen over de Rode Zee, die de zone verbindt met Egypte en zo met de rest van Afrika.

Het project, waarvan de eerste fase in 2025 klaar zou moeten zijn, moet de groei stimuleren en leiden tot meer economische diversificatie, klinkt het. Er zal plaats zijn voor sectoren als energie, biotechnologie, voeding, media en entertainment.

Ineenstorting olieprijzen

Saoedi-Arabië is de grootste uitvoerder van olie ter wereld, maar het land heeft sinds de ineenstorting van de olieprijzen midden 2014 te kampen met enorme begrotingstekorten. Vorig jaar werd daarom 'Vision 2030' voorgesteld, een ambitieus plan om het koninkrijk om te vormen tot een investeringspool. Dat plan houdt ook de verkoop in van 5 procent in de Saoedische oliemaatschappij Aramco.

Drijvende kracht achter het plan is de nieuwe sterke man van Saoedi-Arabië, de 32-jarige prins Mohammed bin Salman. Hij werd in juni ook benoemd tot kroonprins en zou ook de hand hebben gehad in de beslissing om vrouwen toe te laten met de auto te rijden.