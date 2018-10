Saoedi-Arabië bevestigt dood Khashoggi: “Gedood tijdens gevecht in consulaat”

IB

20 oktober 2018

00u17

Bron: The Guardian, Belga, ANP 10 Saoedi-Arabië bevestigt dat de vermiste kritische journalist Jamal Khashoggi gedood is in het Saoedische consulaat in Istanboel. Dat melden de officiële Saoedische staatsmedia.

Tijdens het bezoek van Khashoggi aan het Saoedische consulaat in Istanboel zou er “een gevecht uitgebroken zijn” tussen de journalist en de mensen die hem ontvingen. Daarbij zou Khashoggi om het leven zijn gekomen.

Achttien Saoedi’s zijn in verband met het onderzoek naar de dood van de journalist opgepakt. Ook is het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische inlichtingendiensten, Ahmed Asiri, ontslagen op bevel van koning Salman bin Abdoelaziz al-Saoed. De vorst ontsloeg ook een van zijn adviseurs, Saoed Al-Qahtani.

Daarnaast stelde de vorst een ministeriële commissie onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman in om de veiligheidsdienst te hervormen. Eerder op de dag sprak koning Salman telefonisch met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan nog af samen te werken in het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu.

De Saoedische openbaar aanklager laat in een verklaring weten dat het onderzoek naar de precieze omstandigheden waarin Khashoggi om het leven kwam, nog gaande is.

lees verder onder de tweet:

النائب العام: تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة وزارة الخارجية 🇸🇦(@ KSAMOFA) link

“Gemarteld en vermoord door doodseskader”

De Turkse justitie is volgens Anadolu gisteren al begonnen met het horen van medewerkers van het Saoedische consulaat in Istanboel. Het zou om vijftien Turken gaan, onder wie een chauffeur, een boekhouder en een technicus van het consulaat.

Volgens de Turkse autoriteiten is Khashoggi in het consulaat gemarteld en vermoord door een doodseskader dat 's morgens uit Saoedi-Arabië in het land was aangekomen.

De in de Verenigde Staten woonachtige Jamal Khashoggi ging op twee oktober het Saoedische consulaat in Istanboel binnen om een aantal formaliteiten te regelen voor zijn aanstaande huwelijk met een Turkse vrouw. Hij is sindsdien nooit meer teruggezien.

lees verder onder de foto:

BREAKING: Saudis confirm death of journalist Jamal Khashoggi, according to state televisionhttps://t.co/RNNSCCEh1b pic.twitter.com/YAArgdrVQY CNN(@ CNN) link

Witte Huis houdt zich op de vlakte

Het Witte Huis laat weten “kennis te hebben genomen” van de verklaring van Saoedi-Arabië over de dood van de journalist Jamal Khashoggi, maar laat zich niet uit over mogelijke gevolgen. “We zijn bedroefd de bevestiging van de dood van meneer Khashoggi te vernemen en uiten ons medeleven aan zijn familie, verloofde en vrienden”, zei woordvoerster Sarah Sanders.

“We zullen het internationale onderzoek over dit tragische incident nauwgezet blijven volgen en aandringen op gerechtigheid die tijdig, transparant en in overeenstemming is met alle processen”, luidde de verklaring van het Witte Huis.

lees verder onder de tweet:

Statement on Saudi Arabia Investigation: pic.twitter.com/DjBdwZAGAi Sarah Sanders(@ PressSec) link

President Donald Trump had eerder op de dag tegen de media in Scottsdale gezegd dat het nog te vroeg was om te speculeren over mogelijke gevolgen. “We zullen te weten komen wie waar vanaf wist en wanneer. Dan zien we verder”, zei hij. “Ik zal goed luisteren wat het Congres erover te zeggen heeft.”

In de tweet de officiële Engelstalige verklaring van het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken:

#STATEMENT | On the case of the disappearance of the Saudi citizen Jamal bin Ahmed Khashoggi pic.twitter.com/RmgOwtYdNW Foreign Ministry 🇸🇦(@ KSAmofaEN) link

Having met Kashoggi, the idea of the 59-year-old bespectacled intellectual engaging in a physical fight with several intelligence agents is beyond the imagination. https://t.co/tqh4oaPLyl Jim Sciutto(@ jimsciutto) link