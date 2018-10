Saoedi-Arabië bevestigt dood Khashoggi: “Gedood in consulaat”

IB

20 oktober 2018

00u17

Bron: Belga, The Guardian 5 Saoedi-Arabië bevestigt dat de vermiste kritische journalist Jamal Khashoggi gedood is in het Saoedische consulaat in Istanboel. Dat melden de officiële Saoedische staatsmedia.

Volgens de berichtgeving zou er tijdens het bezoek van Khashoggi aan het Saoedische consulaat in Istanboel een gevecht uitgebroken zijn tussen de journalist en de mensen die hem ontvingen. Daarbij zou Khashoggi om het leven zijn gekomen.

Achttien Saoedi’s zijn in verband met het onderzoek naar de dood van de journalist opgepakt. “Het onderzoek is nog gaande”, laat de openbaar aanklager in een verklaring weten.

Ontslag vice-directeur veiligheidsdienst

Koning Salman bin Abdoelaziz al-Saoed heeft het ontslag bevolen van Ahmed Asiri, de vice-directeur van de veiligheidsdienst, en van de adviseur van het koninklijk hof Saoed Al-Qahtani. Ook stelde de vorst een ministeriële commissie onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman in om de veiligheidsdienst te hervormen.

De Saoedische koning had eerder op de dag telefonisch overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In dat gesprek spraken beide leiders af te zullen samenwerken in het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. Dat meldt het Turkse persbureau Anadulo.

“Gemarteld en vermoord door doodseskader”

De Turkse justitie was gisteren al begonnen met het horen van medewerkers van het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens de Turkse autoriteiten is Khashoggi daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat 's morgens uit Saoedi-Arabië in Turkije was aangekomen.

Jamal Khashoggi ging op twee oktober het Saoedische consulaat in Istanboel binnen om een aantal formaliteiten te regelen voor zijn aanstaande huwelijk met een Turkse vrouw. Hij is sindsdien nooit meer teruggezien.

Later meer.