Saoedi-Arabië bestookte Khashoggi en andere dissidenten met trollen op Twitter: “Online equivalent van gerichte geweerschoten” IB

21 oktober 2018

06u44

Bron: New York Times, Belga 0 Saoedi-Arabië heeft een internetcel opgericht die dissidenten van het koninkrijk moet lastigvallen. Dat bericht de New York Times vandaag. De in de VS wonende journalist in ballingschap Jamal Khashoggi, die omkwam in het Saoedische consulaat in Istanboel, was een van de doelwitten van de cel.

De cel gebruikt een 'trollenfabriek' in Riaad en een spion binnen Twitter om dissidente Twitter-accounts door te lichten, schrijft de Times. Twitter weigert alle commentaar. Ook de Saoedische ambassade in Washington ging niet in op vragen.

“Online equivalent van gerichte geweerschoten”

De New York Times beschrijft hoe Khashoggi dagelijks door de trollenfabriek gebombardeerd werd met ondermijnende en negatieve (dreig)berichten. Vrienden van de journalist vergelijken in de krant de lading negativiteit die Khashoggi dagelijks over zich heen kreeg als een “het online equivalent van gerichte geweerschoten”. Ook zeggen ze dat ze vaak expres contact met de journalist opnamen om zich te vergewissen van zijn mentale toestand, omdat Khashoggi de berichten soms persoonlijk opnam.

Volgens de New York Times proberen de Saoedische autoriteiten met de bombardementen dissidenten in diskrediet te brengen op sociale netwerken en de publieke opinie tegen hen op te zetten.

Oprichter trollenfabriek rechterhand van kroonprins

Riaad zou in 2010 begonnen zijn met de operaties op sociale netwerken. De strategie is het werk van Saud al-Qahtani, adjunct-directeur van de nationale inlichtingendienst, schrijft de krant. De man, die aanzien wordt als rechterhand van kroonprins Mohammed bin Salman, is inmiddels ontslagen.

Saoedi-Arabië bevestigde gisteren dat Khashoggi is omgekomen in het Saoedische consulaat in Istanboel. Hij was daar op 2 oktober naartoe getrokken om papieren in orde te brengen voor zijn aanstaande huwelijk.