Saoedi-Arabië arresteert 11 prinsen, 4 ministers en tientallen oud-ministers 02u30

Bron: Tynke Landsmeer 0 REUTERS Onder andere prins Miteb bin Abdullah, het hoofd van de Nationale Garde, werd gearresteerd. Saoedi-Arabië heeft verschillende prinsen en topministers gearresteerd die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Het gaat om elf prinsen, vier zittende ministers en tientallen oud-ministers, meldt de zender Al-Arabiya.

De arrestaties vonden plaats kort nadat er een nieuw anticorruptieorgaan was opgericht onder leiding van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman. Volgens de regering heeft het anticorruptiecomité het recht om arrestatiebevelen uit te vaardigen, reisbeperkingen op te leggen en bankrekeningen te bevriezen.



De namen van de gearresteerden zijn niet bekend gemaakt, maar volgens Arabische media gaat het onder anderen om prins en miljardair Waleed bin Talal, een van de rijkste inwoners van het land. Zijn bedrijf bezit aandelen in Twitter, News Corporation en Citibank.



Wat precies de verdenkingen tegen de opgepakte ministers en prinsen zijn is niet bekend, maar volgens Al-Arabiya zijn recent nieuwe onderzoeken gestart naar de overstromingen in Djedda in 2009 en de uitbraak van het MERS-virus (Middle East Respiratory Syndrome) in 2012, die veel levens eisten.

EPA Prins Al-Waleed bin Talal

EPA Prins Mohammad bin Salman

Geduchte rivaal

Ook het hoofd van de Nationale Garde, prins Miteb bin Abdullah, zou zijn gearresteerd. Prins Miteb werd ooit beschouwd als mogelijke opvolger voor de troon. Hij wordt daarom gezien als een geduchte rivaal van de huidige kroonprins, die in minder dan drie jaar enorme macht heeft vergaard sinds zijn vader, koning Salman, de troon besteeg.



Bin Abdullah werd vervangen door prins Khalid bin Ayyaf al-Muqrin, die al een hoge positie bekleedde bij de Nationale Garde. Nog maar drie maanden geleden werd ook prins Mohammed bin Nayef al uit de lijn van opvolging verwijderd, en daarmee ook uit zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken.

Alle macht bij kroonprins

Met de twee prinsen die nu buitenspel zijn gezet, wordt de controle over het veiligheidsapparaat van het koninkrijk nu grotendeels gecentraliseerd onder de 32-jarige kroonprins, die ook minister van Defensie is.



De koning verving verder de minister van Economie en Planning Adel Fakeih door zijn plaatsvervanger, Mohammad al-Tuwaijri. Admiraal Abdullah Al-Sultan werd ontslagen als commandant van de Naval Forces en werd vervangen door admiraal Fahd bin Abdullah Al-Ghifaili.



Het ziet er naar uit dat de kroonprins elke interne tegenstem weg wil hebben voor zijn 81-jarige vader koning Salman officieel de macht aan hem overdraagt.