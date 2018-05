Sans-papiers helpen is binnenkort wellicht strafbaar in Hongarije TTR

29 mei 2018

18u03

Bron: Reuters, BBC 0 De Hongaarse regering heeft een wetsvoorstel klaar waardoor het strafbaar wordt om illegale migranten te helpen. De wet moet nog goedgekeurd worden. Maar omdat de Fidesz-partij een meerderheid in het parlement heeft, zal het voorstel wellicht snel wet worden.

Burgers die voedsel, informatie of gerechtelijke bijstand aan vluchtelingen geven kunnen daarvoor gestraft worden. Dat staat te lezen in het nieuwe wetsvoorstel van de Hongaarse regering. Daarnaast wil de regering in Boedapest de grondwet veranderen, zodat andere Europese landen geen asielzoekers meer naar Hongarije kunnen sturen.

Hongarije protesteert tegen het migratiebeleid van de Europese Unie, die andere lidstaten vraagt om 160.000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland op te vangen. Niet alleen Hongarije, maar ook landen als Polen, Tsjechië en Slowakije zijn tegen het migratiebeleid van de EU.

Sinds de bouw van hekken met prikkeldraad langs de zuidgrenzen van Hongarije is de vluchtelingenstroom naar het land in 2016 zo goed als stilgevallen. Drie jaar geleden was Hongarije hoofdzakelijk een transitroute voor ongeveer één miljoen sans-papiers uit Syrië, Irak of Afghanistan. Het merendeel wilde toen via Hongarije naar Duitsland vluchten.

De nationalistische premier Viktor Orban, die in april werd herkozen, vindt dat migranten het christelijke karakter van zijn land ondermijnen.