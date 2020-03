Exclusief voor abonnees Sanders versus Biden: Democratische presidentsrace draait sneller dan verwacht op tweestrijd uit Guy Van Vlierden

04 maart 2020

22u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 De strijd om de Democratische presidentsnominatie draait sneller dan verwacht uit op een tweestrijd. De kans is nu verpletterend groot dat Bernie Sanders of Joe Biden in november tegenover Donald Trump komen te staan. Waardoor het net als vorige keer — met Sanders versus Hillary Clinton — op een keuze tussen een bevlogen linkse idealist en een misschien wat saaie, maar ervaren realist komt te staan.

Bernard Sanders (78) uit Burlington in Vermont. Was burgemeester van zijn stadje, zat in het Huis van Afgevaardigden en zetelt nu in de Senaat. Was in 2016 een geduchte rivaal van Hillary Clinton tijdens de Democratische voorverkiezingen.

STANDPUNTEN: de sociaal-democraat

Sanders gaat er prat op dat hij een socialist is, maar sociaal-democraat is naar onze normen een betere term. Op veel domeinen komt hij overeen met Biden. Zo zijn ze allebei gewonnen voor een strengere wapenwetgeving, het



