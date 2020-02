Sanders op kop in aanloop naar caucus Nevada, onrust om technische problemen na Iowa SVM

20 februari 2020

15u19

De Democraten in Nevada trekken zaterdag naar zaaltjes overal in de staat om er deel te nemen aan de caucus. Het wordt uiteraard uitkijken wie de winnaar wordt, maar de vraag rijst ook of Nevada er wel in slaagt om de verwerking van de resultaten goed te laten verlopen na het debacle in Iowa. Volgens de laatste peilingen zou Bernie Sanders het met een grote voorsprong halen in Nevada.

Volgens RealClearPolitics, dat gemiddelden neemt van de belangrijkste peilingen, haalt Sanders het met 14 procentpunten verschil van nummer twee Joe Biden (30 versus 16 procent). Biden stond tot vorige week nog aan kop in Nevada, maar sinds de voorverkiezing in New Hampshire kent Sanders een opmars. Elizabeth Warren zou derde eindigen (14,5 procent), Pete Buttigieg vierde (12,5 procent) en Tom Steyer vijfde (10,5 procent). Amy Klobuchar, die in New Hampshire verrassend derde werd, zou nog 9,5 procent halen. In Nevada wonen veel Latino's, de voorverkiezing is dan ook een goede graadmeter voor hoe die groep in de rest van het land zal stemmen.

Zorgeloze Trump

Sanders staat ondertussen ook in de nationale peilingen duidelijk op kop (+10 procentpunten), en volgens een peiling van Emerson College zou Sanders ook de enige kandidaat zijn die kans maakt om Donald Trump te verslaan. Die laatste moet zich trouwens geen zorgen maken over Nevada. Hij heeft sowieso een enorme voorsprong op zijn enige tegenkandidaat Bill Weld en de Republikeinen hebben beslist om onder meer in Nevada geen voorverkiezing te organiseren. De website FiveThirtyEight -gespecialiseerd in polls- berekende dan weer dat Sanders 37 procent kans heeft om aan het einde van de rit een meerderheid van de Democratische kiesmannen binnen te halen.

Opvallend: er is momenteel een kans van 40 procent dat geen enkele kandidaat een meerderheid haalt en we in juli een ‘brokered convention’ krijgen. In zo’n geval wordt net zolang door de afgevaardigden onderhandeld en gestemd tot er een absolute meerderheid tot stand is gekomen.

Technische problemen

Bij de caucus in Iowa liep het doorgeven van de resultaten via een app door technische problemen volledig fout. Intussen heerst echter ook in Nevada enige ongerustheid. Volgens bronnen binnen de lokale Democratische partij wordt naarstig onderzocht wat er veranderd moet worden om problemen te vermijden.

CNN meldt bovendien dat de nationale Democratische partij medewerkers naar Nevada heeft gestuurd om te assisteren bij het proces. Er worden ook trainingssessies georganiseerd voor de vrijwilligers die helpen bij de caucus. De Democraten zien het als een goed teken dat meer mensen dan vier jaar geleden deelnamen aan de vervroegde caucusses. Daardoor zullen er zaterdag minder resultaten verwerkt moeten worden.

Intrede van Bloomberg

De verschillende kandidaten kijken ondertussen ook al verder naar ‘Super Tuesday’ op 3 maart. Dan zal ook Michael Bloomberg de arena betreden. De ex-burgemeester van New York nam gisteren voor het eerst deel aan een debat en werd meteen stevig door het slijk gehaald door de andere kandidaten.

Zo kwam onder meer het ‘stop and frisk’-beleid aan bod dat hij als burgemeester van New York invoerde en ook het seksisme in zijn bedrijf werd aangehaald. Het feit dat Bloomberg al verschillende keren van partij was veranderd, werd hem eveneens aangerekend. Verschillende kandidaten laakten eerder ook al het feit dat hij als miljardair een verkiezing kan afkopen.

