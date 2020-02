Sanders en Buttigieg vragen gedeeltelijke herziening van resultaten Democratische voorverkiezing in Iowa KVE HLA

10 februari 2020

20u22

Bron: ANP, Belga 0 Bernie Sanders en Pete Bouttigieg vragen om een gedeeltelijke herziening van de resultaten in Iowa. Dat melden de Amerikaanse media. Sanders vraagt een “recanvass” van de resultaten van 28 kiesdistricten, Buttigieg van 66 districten. Volgens Sanders kan hij als winnaar uit de bus komen in Iowa indien fouten worden rechtgezet, meldt CNN.

Een recanvass is geen hertelling van de stemmen, maar wel een controle van de telling van de stemmen om er zeker van te zijn dat de resultaten op een goede manier werden doorgegeven. In totaal moeten de resultaten van 85 kiesdistricten worden herbekeken, aangezien sommige districten zowel op vraag van Sanders als van Buttigieg moeten worden gecontroleerd. De deadline om een herziening van de resultaten aan te vragen verliep vandaag.

“Terwijl een ‘recanvass’ slechts de eerste stap is in het proces en we niet verwachten dat ze de huidige berekeningen zal veranderen, is ze een noodzakelijke stap om te verzekeren dat de inwoners van Iowa de definitieve resultaten van de caucus kunnen vertrouwen”, aldus raadgever van Sanders Jeff Weaver in een mededeling. Volgens hem hebben de medewerkers van de campagne te hard gewerkt, en steunen te veel mensen de campagne voor de eerste keer “om de resultaten te laten afhangen van berekeningen waarvan zelfs de partij toegeeft dat ze fout waren”. “We hebben er vertrouwen in dat we na de herziening en een daaropvolgende hertelling in de districten de extra kiesmannen gaan krijgen die onze vrijwilligers en de nieuwe donoren verdienen”, klinkt het.

De campagne van Buttigieg liet dan weer weten dat het verzoek er kwam als respons op dat van Sanders, en dat Buttigieg na de recanvass zeker evenveel kiesmannen zou binnenhalen als nu al het geval is.

Sanders verloor volgens de definitieve resultaten van de caucus van vorige maandag met minder dan 3.000 stemmen van Buttigieg. Dat levert Sanders 12 kiesmannen op en Pete Buttigieg 14. De Democratische partij van Iowa publiceerde de resultaten nadat de resultaten van 95 kiesdistricten werden herzien, die door campagnes als mogelijk foutief werden aangeduid.

Technische storing

De bekendmaking van de resultaten van de caucus verliep erg chaotisch, nadat bleek dat de app waarmee de resultaten moesten worden doorgegeven niet naar behoren werkte. Volgens de Democraten was dat het gevolg van een programmeerfout, en werden de resultaten wel op een correcte manier ingegeven, maar werden de resultaten maar gedeeltelijk doorgegeven. De partij controleerde daarop ook de papieren weergaven van de resultaten.

Morgen zijn er voorverkiezingen in New Hampshire.President Trump houdt er deze avond een grote partijbijeenkomst in het centrum van Manchester (New Hampshire). In zijn Republikeinse Partij zijn er ook wel voorverkiezingen, maar die zorgen niet voor verrassingen. Trump krijgt naar alle verwachting van zijn partij de kans een poging te doen herkozen te worden.