Sanders blijft nog in verkiezingsrace, maar bekijkt hoe het verder moet TT

18 maart 2020

16u35

Bron: ANP 0 Senator Bernie Sanders (78), die in de Democratische voorverkiezingen een reeks nederlagen heeft geleden, blijft nog in de verkiezingsrace, maar spreekt met zijn aanhang over de vraag "hoe de campagne ervoor staat". Dat zei zijn campagnemanager Faiz Shakir vanmiddag, na een nieuwe nederlaag in de voorverkiezingen gisteren.

Sanders is de grote verliezer in de laatste drie dinsdagen van de voorverkiezingen. Zijn rivaal ex-vicepresident Joe Biden (77) won gisteren weer flink in drie staten waar gestemd werd. Sanders verloor bij de voorverkiezingen in Florida, Illinois en Arizona van Biden. Die gaat inmiddels ruim aan kop qua afgevaardigden. Zelfs sommige prominente aanhangers van Sanders erkennen publiekelijk dat hun favoriet weinig kans meer lijkt te maken om de officiële presidentskandidaat van de Democraten te worden.

De Republikeinse president Trump (73) tweette - niet voor het eerst - dat Sanders het al heeft opgegeven en dat de Democratische Partij blij is van hem af te zijn.



Biden en Sanders zijn de enige twee serieuze kandidaten die nog meedoen aan de voorverkiezingen van de Democratische partij. De meeste andere kandidaten hebben hun campagnes opgeschort na teleurstellende resultaten. Voormalige rivalen als Kamala Harris, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg en Amy Klobuchar hebben hun steun uitgesproken voor Biden. Medestanders van de voormalige vicepresident denken dat Sanders te links is om Donald Trump uit het Witte Huis te verdrijven.

De politieke strijd wordt inmiddels overschaduwd door de uitbraak van het coronavirus. De voorverkiezingen in Louisiana, Kentucky, Maryland, Georgia en Ohio zijn al uitgesteld vanwege de epidemie. Mede door het uitstel kabbelt het voorverkiezingsproces de komende weken maar op een traag tempo verder, met slechts kleine staten die nog naar de stembus trekken. Voorlopig staan pas op 28 april opnieuw grote staten op de agenda, met New York en Pennsylvania.