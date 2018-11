San Francisco komt met taks tegen dakloosheid TTR

07 november 2018

14u43

Grote bedrijven, die in San Francisco zijn gevestigd, moeten een nieuwe belasting betalen zodat daklozen in de stad beter worden geholpen. Tijdens een referendum dat gelijktijdig met de Congresverkiezingen werd gehouden, heeft 60 procent van de kiezers ingestemd met een voorstel voor de nieuwe taks. Dat meldt CNN.

Na de invoering moet de belasting leiden tot verdubbeling van het gemeentelijke budget om dakloosheid tegen te gaan. De taks is alleen verplicht voor bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen dollar per jaar (omgerekend zo’n 43 miljoen euro). Het belastingpercentage ligt afhankelijk van de sector tussen de 0,18 procent en de 0,69 procent.

De Californische stad telt zo'n 7.000 daklozen. De huizenprijzen zijn er de afgelopen jaren enorm toegenomen, onder meer door de toestroom van goedbetaalde werknemers in de bloeiende technologiesector. Het belastinggeld moet besteed worden aan zaken als het voorkomen van dakloosheid, geestelijke gezondheidszorg en uitbreiding van opvangcentra.

Elders in de VS heeft ook Seattle, de grootste stad van de Amerikaanse staat Washington, zo’n taks. De maatregel moet tegen eind december 2023 47 miljoen dollar (omgerekend zo’n 40,9 miljoen dollar) opbrengen. Dat bedrag zal gaan naar noodhulp voor de armsten in de stad en naar betaalbaar wonen.