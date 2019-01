Samsung onthult nieuwe lijn budgetsmartphones met “grootste batterij ooit” kg

14 januari 2019

11u56

Bron: TechCrunch, Reuters, India Today 0 Samsung lanceert eind deze maand zijn nieuwe Galaxy M-reeks: een lijn budgettoestellen die naar verluidt uitgerust zijn met een verrassend grote batterij. Dat bevestigt seniorvicepresident Asim Warsi aan Reuters. Eind januari komen de telefoons in India op de markt, daarna zouden ze ook in andere landen worden uitgerold.

In de Galaxy M-lijn worden drie toestellen verwacht: de M10, M20 en M30. Over concrete specificaties is tot nu toe weinig zeker. Volgens enkele bronnen dicht bij Samsung zou de M-lijn zich vooral onderscheiden door een zachte prijs en een lange accuduur, te danken aan een snellaadfunctie en een grote batterij.



Vorige maand deden al geruchten de ronde dat de M20 bijvoorbeeld uitgerust zou worden met een accu van 5.000 mAh. Dat is groter dan de capaciteit van accu’s in vlaggenschepen als de Samsung Galaxy S9+ (3.500 mAh) en iPhone Xs Max (3.174 mAh). Hoelang de batterij meegaat, is sterk afhankelijk van de andere hardware en software op het toestel, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat de telefoon bij matig gebruik twee dagen meegaat zonder een oplaadbeurt.



De batterij is technisch gezien de ‘grootste’ die Samsung ooit in een toestel propte, maar niet de eerste van die capaciteit. Ook de Samsung A9 Pro kreeg immers al een accu van 5.000 mAh mee.

Vingerafdruksensor achteraan

Op een promotionele pagina op het Indiase platform van Amazon wordt ook duidelijk dat minstens één toestel in de M-lijn een snellaadfunctie krijgt die “drie keer sneller” zou werken. Enkele foto’s op de pagina tonen dat één of meerdere toestellen voorzien worden van een vingerafdruksensor op de achterkant, onder een dubbele camera. Het toestel krijgt ook een ‘Infinity U’-display mee, Samsungs term voor een scherm met een kleine druppelvormig ‘notch’ aan de voorkant.



Volgens seniorvicepresident Warsi zouden de telefoons tussen 123 euro en 250 euro kosten.

Time to get powered like never before.

Introducing the all new Samsung Galaxy M Series. Unveiling on 28th Jan. #IMPOWERD

Get Notified on Amazon: https://t.co/EPNqSsdMgH

& Samsung India: https://t.co/n0TpN1fs8m pic.twitter.com/ypwGH3dq2Z Samsung Mobile India(@ SamsungMobileIN) link

Chinese rivalen

Met de lijn wil Samsung vooral de strijd aangaan met Chinese rivalen op de Indiase markt. De toestellen werden dan ook specifiek ontwikkeld voor Indiase millennials, hoewel Warsi benadrukt dat de wensen van die millennials deels overlappen met die van de internationale markt.



Na de lancering in India worden de smartphones ook op andere markten uitgerold, waaronder in Europa. Volgens NDTV zou de M-lijn alvast in Engeland, Duitsland en Frankrijk uitkomen. Wanneer en of de toestellen in de Benelux zullen arriveren, is nog niet bekend.

Bekijk ook: