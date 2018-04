Sammy vertelt hoe ze in de klauwen van een pedofilienetwerk belandde: "Ik was zwanger op mijn veertiende, maar politie liet gewoon betijen" Sven Van Malderen

09 april 2018

15u38

Bron: Daily Mail 0 Sammy Woodhouse (32) is met open ogen in de val gelopen. Als veertienjarig meisje raakte ze hopeloos verliefd op Arshid Hussain, een pooier die zou uitgroeien tot de spilfiguur van het Rotherham-schandaal. In die Britse stad werden in zestien jaar tijd -tussen 1997 en 2013- minstens 1.400 kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik. Woodhouse werd meteen zwanger, haar ouders trokken aan de alarmbel. De politie en de bevoegde instanties wisten maar al te goed wat er aan de hand was, maar ondernamen niets. Woodhouse heeft nu een boek over haar vreselijke jeugd geschreven, in de hoop het verschil te kunnen maken. "Als dankzij 'Just A Child' één kind niet in de klauwen van een pedofiliebende belandt of net de moed vindt om te ontsnappen, is mijn missie geslaagd." Hieronder leest u haar moedige getuigenis.

"Met een rotvaart reden we in zijn blauwe Subaru naar de afgrond. 'Stop, Arshid! We gaan er allebei aan', riep ik. 'Dat klopt', antwoordde hij. 'Je wil een einde maken aan onze relatie? Wel, als ik je niet kan hebben, dan niemand niet'. Hij drukte stevig met zijn voet op het gaspedaal. Ik zag het einde van de weg naderen en legde mijn armen rond mijn buik om mijn ongeboren baby te beschermen. Plots remde hij als een gek, de auto stopte op enkele centimeters van de rand. Arshid lachte gewoon. Hij gooide me op de achterbank en verkrachtte mij. Terwijl ik daar lag, rolden de tranen van mijn wangen. Ik had te veel schrik om hem tegen te houden."

"Ik was amper vijftien jaar. Ik had geen idee dat de 25-jarige man waar ik verliefd op geworden was -'Mad Ash' voor de vrienden- in feite een pedofiel was. En erger nog, de stuwende kracht achter een van de grootste misbruikschandalen van het land. Hij eiste al twee jaar lang seks van mij. Die dag -toen ik daar doodsbang en vernederd naast de afgrond lag- is er iets geknapt in mij. Ik had er definitief genoeg van."

My book ‘Just A Child’ is finally here! It is available now to pre order and released on 19/4/2018. https://t.co/nPYKUAmOEb I want my book to not only raise awareness but give a better understanding of grooming, please retweet. #JustAChild pic.twitter.com/KdwEd0c3DZ Sammy Woodhouse(@ sammywoodhouse1) link

Pakistanen

"Minstens 1.400 kinderen -vooral blanke meisjes- werden seksueel uitgebuit in Rotherham tussen 1997 en 2013. De slachtoffers waren soms amper elf jaar oud, maar dat hield de misdadigers niet tegen. Ze werden ontvoerd, geslagen, verkracht door verschillende mannen en versjacherd naar andere Britse steden. De daders waren vooral Pakistanen."

"Ik was een van die kinderen. Ash hield zich persoonlijk met mij bezig. Ik geloofde stomweg dat we een liefdesrelatie hadden, ondanks alle wreedheden die hij me aandeed. Zo groot was zijn macht dus over mij. Hij gaf me alcohol en drugs, sloeg en verkrachtte mij, hield een pistool tegen mijn hoofd en maakte me belachelijk door te vrijen met andere tienermeisjes."

"Perfecte dochter"

"Ik ging me steeds onhandelbaarder gedragen, mijn familie ging eraan kapot. Uiteindelijk belandde ik in een jeugdinstelling, voor mijn eigen veiligheid. Maar het ergste van al: de politie en de sociale diensten waren op de hoogte. Er bestaan gedetailleerde rapporten over Ash, maar ze hebben er nooit iets mee gedaan. Ik werd enorm in de steek gelaten door de mensen die me hadden moeten beschermen."

"In twee jaar tijd was mijn perfecte leventje helemaal in duigen gevallen. Ik deed het uitstekend op de schoolbanken en droomde ervan om ooit een topdanseres te worden. Mijn familie zag me graag en steunde mij in al wat ik deed. Mijn mama Julie en mijn papa Melvin zijn al sinds hun kindertijd samen. Hij had een decoratiebedrijf en stond ook aan het hoof van een biljartzaak die hij naar mij vernoemd had. Intelligent, ambitieus en vol zelfvertrouwen: voor hen was ik de perfecte dochter."

"Meteen betoverd"

"In 1999 leerde ik Ash kennen, ik raakte meteen betoverd. Ik was me op straat aan het amuseren met enkele vriendinnen toen hij voorbijreed in zijn zilverkleurige Astra. Nooit gedacht dat die ontmoeting mijn leven voor altijd zou veranderen. Hij nam ons mee naar een louche appartement waar oudere Pakistanen zaten. Hij gaf ons wodka en ik kreeg een joint aangeboden. Iedereen was aan het roken, daarom deed ik ook maar mee. Ik voelde me als een koningin in zijn gezelschap."

"Hij vertelde dat hij auto's gestolen had en dat hij recent nog in de gevangenis gezeten had. Dat schrikte me niet af, integendeel. Die wilde kant maakte hem nog aantrekkelijker."

"Ik had hem in eerste instantie wijsgemaakt dat ik 16 jaar was, maar dat vond hij niet erg. 'Ik wist dat je jonger was', luidde zijn reactie. Ik liep met mijn hoofd in de wolken."

"We begonnen elkaar vaker te zien en hij kocht altijd mijn lievelingseten: McDonald's, kip of chips. Ik grapte soms dat hij mijn wandelende bankautomaat was. Ik voelde mij het gelukkigste meisje in Rotherham."

Huisarrest

"Papa ontdekte echter dat ik vaak in het gezelschap van oudere mannen met een drugs- en misdaadverleden vertoefde. Hij stapte naar de politie, maar daar kreeg hij te horen dat het om een simpel familiedispuut ging. Er waren geen bewijzen, hij moest de problemen met zijn opstandige tienerdochter zelf maar zien op te lossen. Dat maakte hem razend: waarom moest ik, een naïef en beïnvloedbaar 14-jarig meisje, die stap zetten om klacht in te dienen? Diep vanbinnen wist hij dat er iets niet klopte en dat ik in gevaar was."

"Papa gaf me huisarrest, maar dan zag ik Ash gewoon tijdens de schooluren. We gingen altijd naar diezelfde smerige flat, maar dat kon me niet schelen. Tijd met Ash doorbrengen, daar was het me om te doen."

"Na vier weken sliepen we samen. Vanaf dat moment wilde Ash elke dag seks. Ik wilde hem behagen, dus ik zei bijna nooit nee. Hij gaf me een gsm, ik verzon elke mogelijke list om thuis te kunnen ontsnappen."

"Papa vergrendelde deuren en ramen om mij tegen te houden. Hij had niet alleen ontdekt dat Ash een gevaarlijke crimineel was, hij bleek ook getrouwd en vader van twee kinderen. Van andere meisjes kreeg ik te horen dat ze ook met hem sliepen. Ik geloofde er geen woord van. Enkele weken na ons eerste intiem contact bleek ik zwanger."

Abortus

"In februari 2000 verwittigde mijn huisdokter de sociale diensten, maar zij grepen gek genoeg niet in. Ik hield mijn zwangerschap verborgen voor mijn ouders, onze ruzies werden alleen maar feller. Maar ook Ash ging steeds meer geweld gebruiken: omdat hij me zien praten had met een jongen van mijn school sloeg hij mijn hoofd tegen het dashboard en maakte hij me uit voor 'blanke hoer'. Toen ik dreigde weg te gaan, zwoer hij dat hij mijn familie zou doden."

"Eerst was hij blij met de baby, maar niet veel later wilde hij dat ik een miskraam kreeg: hij wilde immers niet zelf in de problemen geraken. Hij stelde voor om me heel hard in de buik te slaan of me van de trap te gooien. Uiteindelijk gaf hij me een fles wonderolie, die moest ik opdrinken in een gloeiend heet bad. Maar dat hielp natuurlijk niet."

"Toen mijn ouders ontdekten dat ik zwanger was, smeekten ze me om een abortus. Ik ging akkoord, maar mijn relatie met Ash bleef wel duren. Papa stelde een dossier samen van elf pagina's en gaf de politie mijn dagboek, daarin stonden alle details van mijn seksuele relatie met Ash. Maar opnieuw kreeg hij het deksel op de neus: er kon niets gedaan worden als ik niet zelf bereid was klacht in te dienen."

Gewapende overval

"Ik besefte op dat moment heel goed dat Ash vriendjes had bij de politie: als agenten ons samen in de wagen zagen zitten, hielden ze ons nooit tegen. En als dat toch gebeurde, was het enkel om een praatje te slaan met Ash."

"Voor mijn vijftiende verjaardag mocht ik voor het eerst meehelpen bij een gewapende overval. Ik moest in de auto wachten en de politieradio in de gaten houden. Ze keerden met lege handen terug uit het postkantoor, gelukkig raakte niemand gewond. Soms gingen we ook benzine stelen. Dan vertrokken we gewoon aan het tankstation zonder te betalen."

"Toen de politie ons dan toch eens betrapte -we lagen halfnaakt in bed- was ik diegene die aangeklaagd werd. In mijn handtas werd een 'verboden wapen' gevonden, meer bepaald de wapenstok die ik van Ash gekregen had om mezelf te beschermen. Ik moest mee naar het politiebureau en kreeg een officiële waarschuwing. Ash mocht intussen gewoon zijn gangen gaan met een minderjarig meisje."

Tweede keer zwanger

"Dat was het moment waarop mijn ouders ingrepen en me naar een jeugdinstelling stuurden. Zelf konden ze immers niet langer mijn veiligheid garanderen. Als ik weer eens weggelopen was, vreesden ze dat ze me niet meer levend zouden terugzien."

"Dat had een keerpunt moeten worden, maar opnieuw veranderde er niets. Mijn begeleidster noteerde dat ik Ash uit vrije wil bleef zien, dus contact tussen ons kon niet verboden worden. Ik moest er enkel voor zorgen dat ik me vóór 22 uur aanmeldde en geen lessen miste."

"Ik werd snel opnieuw zwanger. Op dat moment waren al twintig meisjes uit mijn schooljaar verstrikt geraakt in het Pakistaanse pedofilienetwerk. In officiële documenten klonk het echter dat Ash niets ten laste gelegd kon worden."

Zelfmoordpoging

"Eén jeugdwerker vreesde wel dat mijn leven in gevaar was. En of hij gelijk had: tijdens een van onze ruzies crashte Ash met opzet aan hoge snelheid tegen een muur. We moesten toen allebei naar het ziekenhuis. En dan volgde nog die angstaanjagende rit richting afgrond. Ik was zo wanhopig dat ik mezelf onder een bus probeerde te smijten."

"De ommekeer kwam er uiteindelijk toen Ash opgesloten werd omdat hij een man met een schroevendraaier aangevallen had. Ik hield mijn zoon James voor het eerst vast en het drong tot me door: hem moest ik beschermen tegen alle mogelijke gevaren. Hij was zo lief en onschuldig, hij verdiende veel beter."

"James werd mijn redding"

"Maar zelfs dan bleven de autoriteiten ons tegenwerken. Er moest een onderduikadres geregeld worden als Ash weer vrij zou komen, maar daar is nooit iets van in huis gekomen. Hij heeft mij en mijn baby aangevallen in een shoppingcenter, maar de politie kwam niet tussenbeide. Integendeel, ik was de slechte omdat hij van mij James niet mocht zien."

"Aan het contactverbod veegde hij zijn laars. Ash stond dag en nacht voor mijn deur, met loeiharde muziek. Uiteindelijk was het James die mijn redding betekende, hij werd mijn inspiratiebron. Ik wilde de beste mama ooit voor hem worden. Het was tijd voor een nieuwe start."

Mede dankzij de getuigenis van Woodhouse zou Hussain in 2016 veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 35 jaar. Vorig jaar kwam daar nog eens zeven jaar bij vanwege het misbruik van een dertienjarig meisje. Verschillende familieleden verdwenen ook achter de tralies wegens medeplichtigheid.