Samenzweringstheorieën over schietpartij Las Vegas verspreiden zich als lopend vuurtje via sociale media

21u58 0 Photo News Bloemen en kaarsen op de Las Vegas Boulevard voor de slachtoffers van de schietpartij op het Route 91 Harvest Festival in Las Vegas op zondag 1 oktober. Aanhangers van samenzweringstheorieën hebben een nieuw stokpaardje: de schietpartij in Las Vegas van 1 oktober. Ze trekken de officiële berichtgeving over de gruwelijke gebeurtenis in twijfel en schudden een hele resem alternatieve verklaringen uit de mouw. En dat nepnieuws verspreid zich in ijltempo via sociale netwerken als Facebook en YouTube.

De alternatieve verklaringen voor de schietpartij gaan alle kanten uit. Sommigen geloven dat schutter Stephen Paddock een pion van links was die met zijn brutale actie moest bijdragen aan een verscherping van de wapenwetgeving. Anderen beschouwen hem als een lid van geheime genootschappen zoals de Illuminati en zien een vergezochte symboliek in zijn acties. De meest verontrustende theorieën zijn echter diegene die het bestaan van de schietpartij volledig in twijfel trekken en het afdoen als een 'false flag', een verzinsel van politici en media.

Facebook

Verspreiding via Facebook

Terwijl Facebook momenteel onderzocht wordt voor de rol die het sociaal netwerk heeft gespeeld bij de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, blijft de website een van de voornaamste spelers in de verspreiding van 'fake news'. De nepberichten over de schietpartij in Las Vegas worden elk uur tienduizenden keren bekeken en gedeeld, zonder ook maar enige waarschuwing dat het om nepnieuws gaat.

Suggesties van YouTube

Wie op YouTube 'conspiracy theory Las Vegas' intikt, krijgt meteen een waslijst van filmpjes die duizenden en tienduizenden keren bekeken en gedeeld worden. Het probleem bij YouTube is dat de site kijkers na het bekijken van een dergelijke video, andere gelijkaardige filmpjes aanbiedt. Ook op de 'Trending'-pagina van YouTube duiken de filmpjes op - een bewijs van hun populariteit. Bijgevolg krijgen de gebruikers geen video's te zien van erkende media, maar wel van samenzweringstheoretici de filmpjes thuis in elkaar knutselen en voorzien van commentaar.

YouTube

Steekproef

Gisteravond maakte YouTube bekend dat het aanpassingen zou doorvoeren om te vermijden dat het nepnieuws zou aanbevelen. Vandaag was daar echter nog niets van te merken. Bij een eenvoudige zoekfunctie "shooting Las Vegas" kreeg onze redactie een hele resem zoekresultaten voorgeschoteld. Op de vierde plaats in het rijtje prijkte al het eerste nepnieuwsbericht, gevolgd door nog veel meer berichten in de reeks.

YouTube Het eerste nepnieuwsbericht (bovenaan in deze foto) dook op op de vierde plaats van onze zoekresultaten.

Wie vervolgens een van de nepnieuwsvideo's opent, krijgt tal van suggesties voor meer van hetzelfde.

YouTube Links verschijnen suggesties voor andere filmpjes die de "echte waarheid" over de schietpartij in Las Vegas beweren te bevatten.

Ooggetuigen

Voor de hulpverleners, slachtoffers en hun familieleden is het nepnieuws een slag in het aangezicht. De vrouw en dochter van Stephen Melanson werden allebei neergeschoten tijdens de schietpartij. De man vertelde aan The Guardian dat hij wil dat de video's die de schietpartij afdoen als een verzinsel offline worden gehaald. "Als ik mijn vrouw zie vechten voor haar leven met een schotwonde in de borst en mijn dochter werd ook geraakt... Dan is dat behoorlijk overtuigend bewijs dat de schietpartij echt plaatsvond," zegt hij.

Ook Krista Metz was op het festival. De 45-jarige vrouw uit Californië rende voor haar leven en wist veilig te ontkomen. "Het is geen samenzwering, het is geen grap. Het is echt gebeurd. Ik was daar," vertelt ze eveneens aan de The Guardian. "Mensen zijn zo gestoord met hun sociale media. Ze geloven alles wat ze lezen... Het is verschrikkelijk."