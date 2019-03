Samantha vertelt hoe beste vriendin haar de prostitutie in lokte: “Ik was 13, maar klant vond me nog te oud” Sven Van Malderen

26 maart 2019

13u40

Bron: The Sun 2 Prostitutie Pano bewees vorige week hoe makkelijk tienerpooiers in ons land kunnen toeslaan. Slachtoffers worden niet alleen online geronseld, vaak zijn het andere meisjes die ingeschakeld worden om leeftijdsgenoten te overhalen. Zo verging het ook de Britse Samantha Owens (25): zij was amper dertien jaar toen ze in de val gelokt werd door haar beste vriendin Amanda. Jarenlang was ze de speelbal van een prostitutienetwerk in Sheffield en werd ze verkracht door pedofielen. De kwetsbare ziel van weleer is intussen uitgegroeid tot een jongedame die stevig in haar schoenen staat. Zwijgen wil ze niet langer: met haar boek ‘Pimped’ hoopt ze vooral lotgenoten een hart onder de riem te steken.

Alsof het gisteren was, zo goed herinnert Samantha zich nog die eerste keer. “Amanda had me meegenomen naar een flat waar vijf mannen aanwezig waren. Een van de ouderen leidde me naar de slaapkamer. Mijn hart klopte in mijn keel, de tranen stroomden van mijn wangen. Hij grabbelde naar de plek waar mijn borsten zouden moeten zitten (die had ik toen nog niet), deed zijn ding en klaar ermee. De pijn was ondraaglijk, maar dat hield hem niet tegen om me nog twee keer te verkrachten. Ik voelde me zo beschaamd dat ik lange tijd in een bolletje ben blijven liggen. Die nacht heeft mijn leven veranderd, vanbinnen was ik kapot. Het is een moment dat ik nooit meer uit mijn geheugen zal kunnen wissen.”

Samantha viel door de mazen van het zorgsysteem. Ze groeide op als oudste van zes kinderen in een onstabiel gezin. Op haar vijfde werd ze al eens misbruikt, vier jaar later bleek de man die ze ‘papa’ noemde niet haar echte vader te zijn. Haar moeder leidde zo’n losbandig bestaan dat enkel de pleegzorg nog een uitweg bood. Maar daar liet de opvolging te wensen over. “Ik spijbelde zo vaak dat ik als een probleemkind beschouwd werd.”

“Wilde indruk op haar maken”

Op straat leerde ze Amanda Spencer kennen. “Ze was twee jaar ouder, vijftien dus. Door de manier waarop ze zich kleedde en gedroeg zag ze er echter ouder uit. Ze vroeg of ik samen met haar snoep wilde gaan stelen. Het klinkt belachelijk, maar ik wilde indruk op haar maken.”

Spencer wond Samantha om de vinger door bijvoorbeeld nieuwe schoenen te kopen, maar ze gaf haar ook alcohol en drugs. “Ze leek altijd veel geld op zak te hebben. Op een dag vroeg ze of ik niet liever mijn eigen centen wilde verdienen. Ze sprak altijd heel openlijk over seks en wees mij op straat verschillende mannen aan waarmee ze al gevreeën had. Dat zelfvertrouwen van haar sprak me wel aan. Ik was toen nog maagd en heel naïef.”

“Coole manier om snel rijk te worden”

Spencer voegde er nog aan toe dat prostitutie “een coole manier was om snel rijk te worden”. “’Zie eens wat het mij al al opgeleverd heeft’, zei ze. ‘Het is máár seks.’ Ze was in die tijd mijn beste vriendin. Ze was ook de enige persoon die iets om mij leek te geven, dus ging ik er in mee.”

Voor Samantha het goed en wel besefte, lag haar leven in een strakke plooi. “Ik vervulde jarenlang opdrachten voor Amanda. Als een seksspeeltje trok ik van huis naar huis. Drie à vier keer per week, soms verschillende keren per dag. De klanten waren meestal Aziaten, hun leeftijden varieerden van twintig tot zestig jaar.”

“Compleet van de wereld”

“Amanda incasseerde al het geld en gaf me voor elke beurt een bedrag tussen 20 en 80 pond (23 en 93 euro; nvdr). Hoeveel ze voor zichzelf hield? Daar heb ik geen idee van. Door de drank en de drugs was ik compleet van de wereld. Die roes was voor mij de enige manier om met de realiteit om te kunnen.”

Klanten zagen in Samantha een makkelijke prooi en hielden zich dan ook niet in. “Ik kreeg geregeld klappen. Eén man vroeg me eens hoe oud ik was. In werkelijkheid was ik 13 jaar, maar ik loog dat ik 16 was. Met dat antwoord was hij duidelijk niet tevreden. Hij noemde me een leugenaar, dus zei ik de waarheid. Maar dat vond hij nog te oud. Pas toen ik hem wijsmaakte dat ik elf jaar was, verscheen er een grijns op zijn gezicht.”

“Emotioneel in haar macht”

“Amanda heeft nooit fysiek geweld gebruikt, maar emotioneel had ze mij in haar macht. Het voelde aan alsof ik al die dingen moest doen om haar vriendschap te behouden. Ik herinner me nog hoe een van die kerels me eens hard met mijn hoofd tegen de grond duwde. Pure verkrachting, maar ik vroeg mij op dat moment alleen maar af hoe trots Amanda op mij zou zijn.”

Na een zoveelste diefstal kwam Samantha in een kindertehuis in Chesterfield terecht. Daar leerde ze haar vriend Blaine kennen. “Hij behandelde me anders, in eerste instantie leek hij zelfs niet geïnteresseerd in seks. Ik zweeg in alle talen over mijn bijverdiensten.”

“Eén grote leugen”

Op haar achttiende werd Samantha een eerste keer zwanger. “Op dat moment had ik er genoeg van, Amanda was niet te vertrouwen. In feite was ze nog erger dan de mannen die mij misbruikten. Niet alleen was ik door haar fout in die situatie verzeild geraakt, ze verdiende ook nog eens grof geld aan al mijn lijden. Eindelijk besefte ik dat onze vriendschap één grote leugen was. Ik ben van nummer veranderd en heb toen onze vriendschap beëindigd.”

Haar relatie met Blaine zou echter op de klippen lopen. “Ik kon niet garanderen dat het kind van hem was. Hij voelde zich verraden en heeft me laten zitten. De waarheid kon ik niet vertellen omdat ik te beschaamd was.”

Jeugdgevangenis

Na een nieuwe diefstal -babykleren deze keer- moest Samantha 32 dagen in een jeugdgevangenis doorbrengen. Daar groeide het besef dat ze naar de politie moest stappen. “Ik wilde niet dat andere meisjes hetzelfde zouden moeten meemaken als ik, maar blijkbaar was er al een onderzoek naar Amanda gestart.”

In september 2012 beviel Samantha van een zoon. Vanwege haar drank- en drugsverslaving mocht Jordan slechts twee dagen bij haar blijven. “Ik heb hard zitten janken. Mijn baby moeten afgeven was het moeilijkste moment uit mijn leven, maar ik had geen keuze. Gelukkig werd hij opgevangen door een fantastische familie. Na tien maanden nam Blaine de verzorging op zich: een DNA-test had uitgewezen dat hij wel degelijk de papa was.”

Zelfmoord

Samantha sukkelde dieper en dieper de afgrond in. Nieuwe diefstallen deden haar achttien maanden in de cel belanden. En omdat ze haar voorwaarden schond, kwam er nog eens anderhalf jaar bovenop.

In die periode leerde ze een meisje kennen dat ook in de klauwen van Amanda terechtgekomen was. ‘Bunny’ zou later zelfmoord plegen. “Vreselijk wat er met haar gebeurd is. Meer dan ooit besefte ik dat ik een ander leven wilde. Ik wilde lotgenoten helpen door hen op de gevaren te wijzen.”

Gegroeid in moederrol

Amanda was intussen veroordeeld tot twaalf jaar cel voor haar groot aandeel in het prostitutienetwerk. Naast het kopstuk werden onder meer ook drie broers werden veroordeeld. Samantha had de moed gevonden om tegen haar gewezen vriendin te komen getuigen. “Uitschot noem ik haar nu. Ze is het niet waard dat ik nog een seconde aan haar denk.”

Toeval of niet, Samantha ging na haar vrijlating in 2015 in de buurt van Blaine wonen. De twee groeiden dichter naar elkaar toe en werden opnieuw een koppel. Stilaan groeide ze ook meer en meer in haar moederrol.

“We hebben het stap voor stap aangepakt, Jordan kende me natuurlijk amper. In het begin noemde hij me zijn vriendin, nu neemt hij het woord ‘mama’ in de mond. Daar ben ik dolgelukkig mee.”

“Hopelijk krijg ik nooit een dochter”

Een half jaar geleden kwam er met Quinlan nog een tweede zoon bij. Samantha stelt zich nu zeer beschermend op tegenover haar kroost. “Jordan is nog maar heel recent naar een verjaardagsfeestje van een kameraad mogen gaan, drie jaar lang heb ik hem dat verboden. Ik vertrouw niemand meer. Hij wil ook heel graag eens overnachten bij een vriend, maar dat kan ik niet aan. Voor Quinlan gelden dezelfde regels: ik verdraag het niet als iemand hem vasthoudt of een knuffel geeft. Hopelijk krijg ik nooit een dochter, zij zou volgens mij nooit het huis mogen verlaten.”

Dat Amanda uiteindelijk maar negen jaar effectief moet brommen, snapt Samantha niet. “Ik lijd nog steeds onder wat ze mij heeft aangedaan. Als het van mij afhing, zou ze nog een veel zwaardere straf gekregen hebben.”