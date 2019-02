Samantha (2) is doof, en daarom is hele buurt gebarentaal aan het leren LH

19 februari 2019

07u04

Bron: CBS News 0 Een goede buurt begint met goede buren, en daarvan is een straat in het stadje Newport in de Amerikaanse staat Massachusetts het mooiste bewijs. De bewoners doen er hun uiterste best om de communicatie met het 2-jarige dove meisje Samantha Savitz zo vlot mogelijk te maken. De hele buurt waar ze woont, is namelijk een cursus gebarentaal aan het volgen zodat het meisje met iedereen kan communiceren.

Soms voelt het alsof Amerika zijn gemeenschapsgevoel verliest, zo schrijft CBS News, maar dan hoor je over een plek als deze, waar de hele buurt zich bezighoudt met het welzijn van een kind.

“Ze houdt van mensen en wil met iedereen praten”, aldus papa Raphael. Maar de kleine Samantha is dus doof. Ook de bewoners vonden het frustrerend dat ze niet met de peuter konden communiceren. “Ik wist niet wat ik moest doen, iedereen zou toch met haar willen communiceren?”, zei een buurman aan de nieuwszender. “Je zou toch op zijn minst een basisconversatie moeten kunnen hebben.”

Cursus gebarentaal

Daarop beslisten de buren van Samantha om een instructeur in te huren die hen nu onderdompelt in Amerikaanse gebarentaal. De leraar, Rhys McGovern, vond het plan zelf ietwat opmerkelijk, omdat ouders van dove kinderen zelfs vaak niet de moeite doen om gebarentaal te leren. “Maar hier heb je een volledige gemeenschap die wil communiceren met een doof kindje, en dat is fantastisch”, aldus Rhys.

Haar ouders kunnen hun dankbaarheid niet genoeg benadrukken. “We zijn iedereen zo dankbaar”, zei papa Raphael. “Je ziet ze helemaal opleven wanneer iemand met haar kan communiceren”, aldus mama Glenda.

“Je zou haar moeten zien, wanneer ze aan het einde van de les binnenkomt,” zei een buurman. “Het eerste wat ze tegen ons zegt is ‘vriend’”, zei een andere buurman.