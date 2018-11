Sam slikte acht jaar geleden voor een weddenschap slak in, nu is hij na een zware lijdensweg overleden Sven Van Malderen

05 november 2018

13u25

Bron: News.com.au 121 Acht jaar geleden slikte Sam Ballard een slak in, het gevolg van een stomme weddenschap. Na een heuse lijdensweg is hij nu aan de gevolgen ervan overleden.

Flashback naar 2010: de man was 19 jaar oud toen hij tijdens een tuinfeestje in Sydney de flater van zijn leven beging. Jimmy Galvin, een van zijn beste vrienden, beschrijft het noodlottige moment.

“We probeerden wat volwassen te doen door rode wijn te degusteren. Plots kroop er een slak voorbij. We begonnen elkaar wat uit te dagen, zouden we dat glibberige dier opeten? Sam was diegene die er plots voor ging.”

Rondworm

De tiener werd er niet meteen ziek van, maar enkele dagen later kreeg hij wel serieuze pijn aan de benen. Een symptoom van die slak op te eten, dacht hij. Maar volgens zijn moeder Katie hoefde hij zich geen zorgen te maken. “Daar wordt niemand ziek van, toch?” Sam dacht vervolgens aan multiple sclerose, de aandoening die ook zijn vader getroffen had.

Sam Ballard, a strapping teenage rugby player who became severely disabled after swallowing a garden slug as a dare, is now fighting the government. https://t.co/UzNiKTmuTa pic.twitter.com/B4NdVaiCc6 news.com.au(@ newscomauHQ) link

In het ziekenhuis kwam de vreselijke waarheid aan het licht: de jongeman bleek besmet met de rondworm angiostrongylus cantonensis, die ratten en slakken infecteert. Incidenteel raken ook mensen besmet, maar die ontwikkelen meestal geen symptomen. In het geval van Sam was dat anders en werden de hersenen aangetast. Erg zeldzaam en de meeste patiënten genezen er normaal van, maar Sam sukkelde in een coma van 420 dagen en raakte volledig verlamd.

Katie beschreef vervolgens hoe die ene domme beslissing zijn leven helemaal overhoop gehaald had. “Hij kan niet meer zelf eten en heeft ook hulp nodig om naar het toilet te gaan. Hij werkt hard om toch nog een beetje te kunnen bewegen. Gelukkig begrijpt hij nog wel wat we zeggen.”

Excuses

Galvin excuseerde zich bij Sam omdat hij hem die bewuste avond niet tegengehouden had. “Op dat moment begon hij hard te roepen. Zo zie je dat hij er met zijn verstand nog bij is.”

Voor de vrienden was het een totale schok om Sam haast als een plant te zien liggen. “Hij zag er uitgemergeld uit en hing vast aan heel wat draden”, aldus Michael Sheasby. “We hebben samen naar het voetbal gekeken, zoals we vroeger deden. En als Katie even weg was, lieten we hem even van een pintje nippen. Als we bij hem waren, fleurde hij helemaal op.”

“Impact is enorm”

In 2011 hoopte Katie nog vurig dat haar zoon zou herstellen. “Met de hulp van therapeuten stond Sam even recht”, klonk het toen. “In de namiddag heb ik de sportkrant voorgelezen met mijn nieuwe bril. Daar moest hij om lachen. Mijn zicht is de voorbije zestien maanden achteruitgegaan, puur van de stress.”

Later drong de harde realiteit binnen. “Hij is nog altijd de guitige Sam die ik ken, hij lacht veel. Maar onze levens zijn voor altijd veranderd. De impact is enorm.”

“Ik hou van je”

Katie heeft jarenlang gevochten om Sam goede zorgen te kunnen schenken. Van de Australische regering kreeg ze in eerste instantie 300.000 euro, maar dat bedrag werd in oktober 2017 meer dan gehalveerd. Door de ruime media-aandacht die de zaak kreeg, werd die beslissing echter opnieuw teruggedraaid.

Familie en vrienden stonden aan zijn bed om vorige vrijdag definitief afscheid te nemen. Zijn laatste woorden waren voor zijn moeder bestemd. “Ik hou van je.”