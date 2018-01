Sam (25) redt bewusteloze fietster van berucht spoor terwijl trein aankomt: "Wat als er straks écht doden vallen?" Sebastiaan Quekel

12u56

Jantje Hoedemakers Jan Hoedemakers zag de vrouw dinsdag op de sporen liggen terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was en schoot onmiddellijk in actie. Dertig seconden later en ze kon het niet meer navertellen. De NederlanderJan Hoedemakers (40) uit Den Bosch is dankbaar dat hij dinsdag het leven heeft gered van een vrouw die bewusteloos op het spoor lag terwijl er een trein aanstormde. Toch is Jan vooral boos. "Geld is kennelijk belangrijker dan een mensenleven."

De 25-jarige Sam Post fietst dinsdagochtend van huis naar haar werk. Daarvoor moet ze een beruchte spoorwegovergang in Orthen over. Het gaat mis: Sam komt met haar wiel klem te zitten in de rails en valt met haar hoofd tegen de grond. Ze verliest onmiddellijk het bewustzijn en ligt midden op het spoor. Weerloos.

Precies op dat moment komt Jan aangelopen. Hij laat in de buurt zijn hond uit en hoort een knal. "Ik kijk naar het spoor en zie een meisje liggen. Ze beweegt niet." Zonder aarzelen bindt de Bosschenaar zijn hond vast aan een paal en snelt zich naar het slachtoffer. Samen met een passerende wielrenner haalt Jan haar van het spoor.

Slagbomen naar beneden

Ze zijn net op tijd: tijdens hun reddingsactie gaan de slagbomen naar beneden. Normaal mag je slachtoffers met een hoofdletsel niet verplaatsen vanwege het risico op blijvende schade, maar in dit geval zag Jan geen andere optie. "Als ik een halve minuut later was geweest, dan was dat meisje er niet meer geweest", vertelt hij. "Ik was precies op het juiste moment, op de juiste plek."



Met ernstige verwondingen aan haar hoofd wordt Sam naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebracht. Ze blijkt een breuk in haar schedel en interne bloedingen in haar hersenen te hebben. "Ze is echt hard op haar hoofd gevallen", zegt ook haar moeder Hetty Slooter. "Maar het had nog veel erger kunnen aflopen. Als die mannen er niet waren geweest, dan was ik mijn dochter kwijt."

BD Aan de spoorwegovergang in Orthen gebeuren regelmatig valpartijen.

Ongeloof en boosheid

Eenmaal thuis giert de adrenaline nog door het lichaam van Jan. Meteen daarop volgen ongeloof en kwaadheid. De Nederlander is boos dat er nog steeds niets aan de spoorwegovergang is gedaan. Vooral voor fietsers blijkt de overgang al jaren een doorn in het oog.

Het grootste probleem is dat het fietspad diagonaal over het spoor loopt, waardoor de rails bijna parallel aan de weg ligt. Een haakse oversteek zou uitkomst moeten bieden. De verwachting is dat fietsers door deze oplossing minder gemakkelijk met hun wielen in de rails blijven steken.

Hoge kosten

Uit een mailwisseling met Jan blijkt dat de gemeente Den Bosch op de hoogte is van het incident en van de ophef rondom de overweg. "Zoals u, als omwonende, weet speelt de problematiek rondom de overweg al heel erg lang, en dat een oplossing voor dit probleem complex is vanwege de hoge kosten, vele partijen en belangen die er spelen", laat een gemeentemedewerker aan Jan weten.



Deze reactie schiet bij de Bosschenaar in het verkeerde keelgat. "Het maakt mij heel erg boos dat er eerst ernstige ongevallen moeten gebeuren voordat er actie wordt ondernomen. En dan zeker als het alleen maar om geld gaat, sinds wanneer is geld belangrijker dan een mensenleven? Gemeente, wordt wakker!", schrijft hij terug.

Sinds wanneer is geld belangrijker dan een mensenleven?

Reactie ProRail

Toch lijkt het einde in zicht. Op dit moment kijkt de gemeente met ProRail naar verdere maatregelen, bevestigt René Vegter, woordvoerder bij ProRail. "Vanzelfsprekend zijn wij erg geschrokken van dit ongeluk en hebben wij direct actie ondernomen. Wij weten dat omwonenden zich al langere tijd zorgen maken over de veiligheid van deze overweg", laat hij weten.

"ProRail is al eerder in gesprek geweest met de gemeente om te kijken hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Dat heeft nog geen concrete maatregelen opgeleverd, maar we zullen dit gesprek absoluut voortzetten."

Bloemetje overhandigd

De spoorwegbeheerder heeft Jan inmiddels een bloemetje overhandigd voor zijn kordate optreden. "Natuurlijk zijn wij ontzettend blij dat de redder door zijn kordate optreden groter leed heeft weten te voorkomen. Daar zijn we hem buitengewoon erkentelijk voor."

De moeder van het slachtoffer hoopt nu dat er snel maatregelen komen. "Het is deze week op een haar na goed gegaan, maar wat als er straks écht doden vallen?"