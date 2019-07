Salvini zegt dat hij politie hielp bij vondst van oorlogswapens bij rechts-extremisten ttr

16 juli 2019

17u48

Bron: belga 0 buitenland De extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft naar eigen zeggen de politie als eerste getipt over de oorlogswapens die gisteren in de buurt van Turijn werd aangetroffen bij een groep aanhangers van extreemrechts. In de voorraad zat onder meer een raket. "Ik ben blij dat ik kon helpen bij de vondst van de raket", aldus Salvini op een persconferentie in Genua.

In het onderzoek naar de wapens werden gisteren drie mensen opgepakt, onder wie een vroegere kandidaat voor de neonazistische partij Forza Nuova. De wapens en munitie werden in zijn huis aangetroffen. In een opslagplaats nabij een kleine luchthaven in Milaan werd ook een lucht-luchtraket gevonden. De raket werd in Frankrijk geproduceerd. Normaal wordt zo’n raket gebruikt door het Qatarese leger.

Volgens Salvini bracht hij de veiligheidsdiensten op de hoogte nadat de inlichtingendiensten hoorden "over een Oekraïne-groep die een aanslag plande op mijn leven". "Het was een van de vele doodsbedreigingen die ik elke dag krijg en waarmee ik niet te koop loop. In dit geval was het gedetailleerd."

De tip van Salvini leidde de politie ertoe een onderzoek op te starten naar Italiaanse extremisten die in Oekraïne vochten. De raid van gisteren was een gevolg van dat onderzoek, maar de politie beklemtoonde dat de arrestaties van gisteren apart staan van de oorspronkelijke groep. Nog volgens de politie ontdekten ze de neo-nazi, Fabio Del Bergiolo, omdat hij betrokken was bij mislukte onderhandelingen om de raket te verkopen aan een Italiaan die vocht tegen de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

De politie heeft in de afgelopen weken al verschillende huiszoekingen uitgevoerd binnen de extreemrechtse beweging in de streek van Turijn.