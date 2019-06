Salvini verwacht eind juni duidelijkheid over lot Italiaanse regering

FVI

04 juni 2019

12u08

Bron: Belga

0

De Italiaanse vicepremier en leider van de extreemrechtse partij Lega, Matteo Salvini, verwacht dat de komende vier weken zullen beslissen over het overleven van de regering. "We gaan dat eind juni zien", zei Salvini aan de krant Corriere della Sera. "Tegen eind juni zal er geen twijfel meer bestaan over de wil om door te zetten van wie dan ook."