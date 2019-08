Salvini: "Richard Gere mag de migranten meenemen in zijn privéjet naar Hollywood" mvdb

10 augustus 2019

17u26

Bron: ANP - Reuters 120 De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft uitgehaald naar acteur Richard Gere. Die heeft de Italiaanse regering opgeroepen migranten te helpen die in de Middelandse Zee zijn opgepikt door een schip van de Spaanse ngo Open Arms.

Gere ging gisteren aan boord en deelde mee voedsel uit aan de 121, voornamelijk Afrikaanse migranten. Hij deed een dag later mee aan een persconferentie van Open Arms op het eiland Lampedusa. Daar vergeleek hij de situatie in Italië met die in de Verenigde Staten.



De acteur (69) zei dat de VS worstelen met de toestroom van vluchtelingen uit landen als Honduras, Nicaragua en Mexico. "Het is erg vergelijkbaar met wat jullie hier doormaken." Gere verweet politici in zowel Italië als de VS migranten te demoniseren.



Minister Salvini, die herhaaldelijk heeft geweigerd boten met migranten te laten aanleggen, reageerde snel op de uitspraken van Gere. De politicus van de extreemrechtse regeringspartij Lega zei dat de "gulle miljonair" de migranten wat hem betreft "in zijn privévliegtuig" kan meenemen naar Hollywood om ze daar te verzorgen in zijn villa's. "Dank je Richard", sneerde Salvini in een verklaring. Hij heeft het over niet 121, maar 180 migranten.

