Salvini mengt zich in zware verkrachtingszaak in Italië: "Chemische castratie!"

28 maart 2019

Bron: La Repubblicca, The Local it 0 De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini roept op om drie vermeende verkrachters chemisch te castreren. De jongemannen worden beschuldigd van groepsverkrachting van een 19-jarige Amerikaanse au pair in Sicilië.

Roberto Mirabella (20), Salvatore Castrogiovanni (19) en Agatino Spampinato (19) werden vorige week in de boeien geslagen. De drie Sicilianen zouden het Amerikaanse meisje (19) op 15 maart uit een bar gelokt hebben in Catania, nadat ze haar eerst daar goed dronken hadden gevoerd. Ze zouden zogezegd samen naar een ander café gaan. Maar in werkelijkheid werd de jonge vrouw in een auto gegooid en naar een afgelegen terrein gereden, waar het trio haar om beurten verkrachtte. De jongens filmden ook hun aanval.

“Controle verloren”

Uit telefoongegevens gepubliceerd in de Italiaanse pers blijkt dat de jonge vrouw meermaals de hulpdiensten probeerde te bellen tijdens het misbruik, dat volgens het meisje bijna twee uur duurde. Ze tikte zowel het nummer 112 als de Amerikaanse variant 911 in, maar werd telkens tegengehouden door haar belagers. Er werden ook geluidsfragmenten van de aanval opgenomen in Whatsapp-spraakberichten, die ze naar een vriend probeerde te versturen. Volgens het Italiaanse TGCOM24 is daarin te horen dat de vrouw schreeuwt om hulp. “Help, ik zit in een auto”, roept ze uit. En ook: “Nee genoeg, ik wil niet. Ik wil niet”.

De politie kon het trio traceren nadat één van hen het slachtoffer een video toestuurde van het misbruik via sociale media, met de vraag of ze die avond opnieuw wilde uitgaan. De drie zitten nu achter tralies, maar ontkennen de beschuldigingen. “Ze wilden plezier maken en verloren de controle”, verklaart Luisa Ferrari, advocate van één van de beklaagden, aan Repubblica. Het meisje, dat drie maanden in de stad als babysitter zou werken voor een Siciliaanse familie, is inmiddels terug in de VS, laat haar advocaat weten.

Per i vermi violentatori di #Catania che hanno stuprato una turista nessuno sconto: certezza della pena e castrazione chimica!https://t.co/pVoFbpBz6V Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link

Mildheid

Burgemeester Salvo Poglieso van Catania stelt dat het Amerikaanse slachtoffer “de diepste solidariteit van de gemeenschap heeft, die deze extreem zware daad stevig veroordeelt”.

Het vermeende misbruik laat ook Binnenlandminister Matteo Salvini, leider van de extreemrechtse regeringspartij Lega, niet onberoerd. Hij reageerde gisteren op de arrestatie op Twitter: “Geen mildheid voor de misbruikende wormen die een toeriste verkrachtten”, tweette hij. Hij riep op tot een “gegarandeerde celstraf” en “chemische castratie” als ze schuldig worden bevonden.

“Te lelijk”

Salvini brak in het verleden ook al een lans voor chemische castratie van verkrachters en pedofielen, zowel als Binnenlandminister als tijdens zijn verkiezingscampagne. In Italië is er de laatste tijd dan ook ophef ontstaan rond een reeks van redelijk milde uitspraken in verkrachtingszaken.

Zo raakte onlangs nog bekend dat twee mannen in een andere Italiaanse verkrachtingszaak zijn vrijgesproken, omdat de rechters oordeelden dat het slachtoffer “te mannelijk” en zelfs “te lelijk” was om seksueel aantrekkelijk te zijn. Het Italiaanse hof van Cassatie heeft de vrijspraak van de mannen twee weken geleden teruggedraaid en stelt een nieuwe rechtszaak in het vooruitzicht. Het Italiaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek ingesteld.