Salvini: "Juncker heeft Europa kapot gemaakt"

05 oktober 2018

14u00

Bron: Reuters, Politico 0 Italiaans vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de regeringspartij Lega Nord heeft in een toespraak zwaar uitgehaald naar Jean-Claude Juncker en de Europese Commissie waar die voorzitter van is. Volgens Salvini heeft de Commissie Europa in de afgrond gereden. Hij hoopt dat de Europese verkiezingen volgend jaar het politieke landschap in Europa kunnen doen veranderen.

"Mensen zoals Juncker en Pierre Moscovici hebben Europa en ons land kapot gemaakt", zei Salvini. Moscovici is Europees Commissaris voor Economische Zaken en een van de architecten van het zuinigheidsbeleid. Volgens de Italiaan heeft het Europese beleid Italië armer gemaakt.

Moscovici noemde de Italiaanse regering woensdag nog "xenofoob", wat een woedende reactie uit het land teweegbracht. "Er is geen racisme of xenofobie in Italië", aldus Salvini, "maar eindelijk een regering verkozen door de inwoners, die mensensmokkelaars aanpakt en de havens sluit. We proberen dit Europa van binnenuit te veranderen en hopen dat de Europese verkiezingen ons een handje zullen helpen. Als dat niet het geval is, zal het heel moeilijk worden."

De Europese verkiezingen vinden volgend jaar op 26 mei plaats.