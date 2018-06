Salvini: "Italië neemt geen asielzoekers uit Duitsland terug" ADN

20 juni 2018

19u48

Italië zal geen asielzoekers terugnemen die Duitsland terugstuurt. Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini vandaag gezegd.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft van haar conservatieve Beierse coalitiepartner en zusterpartij CSU twee weken de tijd gekregen om met een "Europese oplossing" voor de dag te komen voor de migratiekwestie. Lukt dat niet, dan wil CSU-boegbeeld en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer starten met het terugsturen van asielzoekers aan de Duitse grenzen, die in andere landen van de Europese Unie zijn geregistreerd.

De verklaring van Salvini vandaag is een signaal aan zijn Duitse collega Horst Seehofer. "De Italiaanse regering is enkel bereid de Italianen te helpen", zei de leider van de xenofobe regeringspartij Lega. "In plaats van te nemen, zijn wij bereid te geven."