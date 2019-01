Salvini: "Italië en Polen moeten tegengewicht bieden aan Frans-Duitse as" kv

09 januari 2019

19u51

Bron: Belga 0 Na de Europese verkiezingen van einde mei moet de Europese Unie op een andere leest worden geschoeid. Dat zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini vandaag tijdens een bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau. Hij wil dat Italië en Polen de wegbereiders worden van een veiliger, minder bureaucratisch Europa en een tegengewicht bieden aan de Frans-Duitse as die de EU al jaren domineert.

Salvini, die ook de leider is van de extreemrechtse regeringspartij Lega, maakte zijn opmerkingen na een ontmoeting met zijn Poolse ambtgenoot Joachim Brudzinski. Hij vindt dat de EU na de verkiezingen een andere weg moet inslaan.

In Warschau zag Salvini ook de sterke man van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), oud-premier Jaroslaw Kaczynski. Beide politici spraken over een mogelijke herverkaveling van het politieke landschap in het Europees Parlement na de verkiezingen. In het Europees Parlement zit de PiS momenteel met onder meer N-VA en de Britse Conservatieven in de fractie Europese Conservatieven en Hervormers, maar met name Salvini zou willen bouwen aan een nieuwe, grote eurosceptische fractie.

Zelf maken Salvini en de Lega deel uit van Europa van Naties en Vrijheid, samen met onder meer Vlaams Belang, de Oostenrijkse regeringspartij FPÖ en de Franse Rassemblement National van Marine Le Pen.

Kloof

Het was een "lang, positief en concreet" onderhoud, aldus Salvini, die "voor 90 procent" akkoord was met de Pool. Over de relaties met Moskou werd niet gesproken, erkende de extreemrechtse leider. Hij stelde Kaczynski voor om samen te werken aan een programma. "Ik heb een contract voor Europa voorgesteld, om de meningsverschillen tussen partijen, die het gevolg zijn van geografie en culturele tradities, te overbruggen", besloot Salvini, die naar eigen zeggen "niet met een afgewerkt product naar Warschau is gekomen".

De woordvoerster van de PiS liet na afloop dan weer weten dat het onderhoud met Salvini "de weg heeft geopend naar latere contacten" en dat er ook is gesproken over zaken waarover de twee partijen het niet eens zijn.

De vraag blijft zo dus open of de kloof tussen de Lega en de PiS te overbruggen is. Op verschillende terreinen staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Zo is Salvini uitgesproken pro-Rusland, terwijl president Vladimir Poetin een van de aartsvijanden van Kaczynski is. Op het vlak van migratie houdt zowel de Lega als de PiS er strenge standpunten op na, maar van de solidariteit waar Italië al jaren om vraagt, willen Polen en een handvol andere Oost-Europese lidstaten dan weer niet weten.