Salvini haalt opnieuw hard uit naar Macron: “Ik hoop dat de Fransen zich kunnen bevrijden uit handen van deze zeer slechte president” KVE

22 januari 2019

18u21

Bron: Le Parisien 0 De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, die al eerder zijn steun had uitgesproken voor de gele hesjes, heeft opnieuw fors uitgehaald naar Emmanuel Macron. “Ik hoop dat de Fransen zich kunnen bevrijden uit handen van deze zeer slechte president.”

In een video op Facebook heeft Matteo Salvini van regeringspartij Lega het “Franse volk” opgeroepen om haar toekomst en lotsbestemming in eigen handen te nemen. “Mijn hart is bij de Fransen, miljoenen mannen en vrouwen met een zeer slechte regering en een zeer slechte president van de Republiek”, verklaarde hij.

Deze zoveelste aanval tegen de Franse president komt er nadat de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio Frankrijk er afgelopen zondag had van beschuldigd Afrika te verarmen en de migratiecrisis erger te maken. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken riep vervolgens de Italiaanse ambassadrice op het matje na de “onaanvaardbare en onjuiste” uitspraken van Di Maio.

Erg gespannen relatie

De relatie tussen Parijs en Rome is erg gespannen sinds extreemrechts in Italië in juni 2018 aan de macht kwam. Zo hebben Di Maio en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini openlijk hun steun betuigd aan de gele hesjes, die zich verzetten tegen het beleid van president Emmanuel Macron.

Salvini heeft Macron er bovendien eerder al van beschuldigd tegen zijn volk te regeren, en heeft zelfs opgeroepen tot het ontslag van de president. De Italiaanse overheid vraagt daarenboven de uitlevering van 14 Italianen die sinds jaar en dag gezocht