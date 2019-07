Salvini beschuldigt Parijs van "huichelarij" na eretekens voor kapiteins reddingschip tvc

13 juli 2019

12u23

Dat Parijs de Duitse kapiteins van een reddingschip voor migranten het hoogste ereteken wil toekennen, is de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini in het verkeerde keelgaat geschoten. Salvini beschuldigt de Fransen van "huichelarij". De twee kapiteins, Carola Rackete en Pia Klep, worden in Italië vervolgd omdat ze migranten oop zee hebben gered.

Carola Rackete, de kapitein van een schip van de ngo Sea Watch, voer in juni richting de haven van het Italiaanse Lampedusa om veertig op zee geredde migranten aan land te brengen. Maar Italiaans minister van Binnenlandse Zaken Salvini heeft reddingsschepen verboden aan te meren in Italiaanse havens. Bovendien botste ze tegen een boot van de Italiaanse politie. Tegen Rackete en haar collega Pia Klemp loopt nu een gerechtelijk onderzoek.

Ze roepen Rackete uit tot heldin maar gingen zelf wel niet in op haar oproep om hulp Salvini

De Franse hoofdstad Parijs wil de twee nu het hoogste ereteken toekennen. "Organisaties als SOS Mediterranee en Sea Watch strekken ons tot eer en bewijzen ons een dienst tegenover de stilstand van Europese regeringen", zei de adjunct van de Parijse burgemeester Anne Hidalgo gisteren. Maar Salvini is daar niet over te spreken. "Huichelarij", vindt hij het. "Ze roepen Rackete uit tot heldin maar gingen zelf wel niet in op haar oproep om hulp." De Franse president Emmanuel Macron wil reddingsschepen niet toelaten in de Franse havens, maar het land heeft wel al migranten opgenomen die in Italië of op Malta aan land kwamen, zegt Salvini. De Italiaanse binnenlandminister zwaait met een mail van Rackete, waarin zij zegt dat Frankrijk en Malta haar schip hebben geweigerd.