Salomonseilanden niet langer coronavrij kv

04 oktober 2020

02u38

Bron: Belga 0 De Salomonseilanden zijn niet langer coronavrij. Premier Manasseh Sogavare heeft in een televisietoespraak bekendgemaakt dat een student positief heeft getest na zijn terugkeer uit de Filipijnen.

"Het valt me zwaar te zeggen dat we onze status van land zonder Covid-19 kwijtgespeeld zijn, ondanks onze collectieve inspanningen om de pandemie uit ons land te houden", zei Sogavare. Hij riep de 600.000 inwoners van de eilandengroep op om kalm te blijven. De contactopsporing is geactiveerd en er zijn nog maatregelen genomen.

De student had bij drie testen voor zijn vlucht in de Filipijnen een negatief resultaat gekregen. Bij een routinetest na aankomst op de Salomonseilanden bleek hij toch positief. Hij is in afzondering geplaatst. Achttien andere studenten die positief testten, bleven in quarantaine in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Sinds de Salomonseilanden hun grenzen sloten in maart, zaten meer dan 400 studenten vast op de Filipijnen. Onder druk van hun ouders organiseerden de autoriteiten repatriëringsvluchten. De eerste daarvan kwam dinsdag aan.



Alleen enkele kleine afgelegen landen en gebieden slagen er nog in het virus buiten hun grenzen te houden: Kiribati, de Marshalleilanden, Micronesië, Nauru, Palau, de Samoa-eilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu.