Exclusief voor abonnees Sally vermoordde haar tirannieke echtgenoot: tien jaar later erft ze ruim een miljoen na historisch besluit Sander Van den Broecke

28 mei 2020

16u41 0 Een vrouw die haar man heeft gedood en daarvoor negen jaar in de cel zat, krijgt van een rechtbank in Engeland toch het recht op zijn erfenis. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Normaal verlies je het erfrecht als je de erflater hebt gedood. Maar omdat de vrouw na jaren psychologisch geweld van haar echtgenoot labiel was geworden, mag ze nu toch meer dan een miljoen euro erven. Haar twee zonen steunen haar volledig.

Op de ochtend van de 31ste augustus 2010 neemt Sally Challen een hamer en slaat daarmee twintig keer op de schedel van haar man Richard, terwijl die spek en eieren zit te eten. Omdat hij na de aanval nog ademt, propt ze een theedoek in zijn mond en wacht ze tot hij stikt. Dan legt ze een briefje op zijn borst waarop ze heeft geschreven: ‘Ik hou van je. Sally’. Vervolgens doet ze de vaat – Richard wou altijd dat het huis kraaknet was - en trekt ze naar haar eigen huis, want de twee leefden al een tijdje gescheiden. ’s Anderendaags vertelt ze een familielid wat ze heeft gedaan en kondigt ze haar zelfmoord aan. Een interventieteam heeft uren nodig om haar te overtuigen niet van een klif te springen.

